لهذا السبب يدعم مدرب إيطاليا زيادة قوائم المنتخبات في بطولة أوروبا

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عبر روبرتو مانشيني، مدرب منتخب إيطاليا عن مساندته لفكرة زيادة قوائم المنتخبات في بطولة أوروبا لكرة القدم.
وقال مانشيني لشبكة "راي سبورت": "زيادة القوائم إلى 25 أو 26 لاعبا قد يكون شيئا جيدا لأن الموسم كان صعبا للغاية.
وأضاف، "علاوة على ذلك ربما يصاب أحد اللاعبين بالعدوى بفيروس كورونا خلال البطولة. سيصعب وقتها تعويضه لأن باقي اللاعبين سيكونون في إجازاتهم.
وتابع "لذلك إذا قرر الاتحاد الأوروبي القيام بهذا الأمر فإنني سأسانده بقوة".
ومن المقرر إقامة البطولة في 12 مدينة مختلفة في الفترة بين 11 يونيو حزيران و11 يوليو تموز بعد أن تأجلت من العام الماضي بسبب الجائحة.
وسيعلن مدربو المنتخبات تشكيلاتهم التي تتألف من 23 لاعبا لكن مانشيني طالب بتغيير اللوائح لمواجهة انتشار الفيروس عبر القارة.