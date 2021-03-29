”اللجنة الوطنية“ تطلع على حجم الأضرار في مخيمات النازحين التي قصفها الحوثيون في مأرب

الإثنين 29 مارس - آذار 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نفذ فريق الرصد التابع للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين 29 مارس/آذار، نزولا ميدانياً إلى مخيمات النازحين المتضررة من القصف الذي شنته جماعة الحوثي في منطقة الميل شمال محافظة مأرب.

واطلع أعضاء الفريق على حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بمخيمات (الميل والخير وتواصل) في محافظة مأرب الناجمة عن قصف جماعة الحوثي تلك المخيمات بمختلف القذائف والطائرات المسيرة.

وتعرفوا على حجم المعاناة الإنسانية والمعيشية الصعبة التي تمر بها عشرات الأسر النازحة التى أجبرت على مغادرة مخيمات الميل والخير وتواصل واتجهت نحو مخيم السويداء البديل المكتظ بآلاف النازحين ويفتقر للحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.

واستمع أعضاء الفريق إلى عدد من النازحين المتضررين من القصف الأخير الذي تعرضت له مخيمات الميل، ووثقوا شهاداتهم، ورصدوا الانتهاكات التي تعرضت لها تلك المخيمات وحجم الخسائر والأضرار المادية والبشرية التي لحقت بها جراء القصف الحوثي المتواصل عليها.

من جهته أكد عضو فريق الرصد نجيب الشغدري وجود كارثة إنسانية كبيرة يعيشها النازحون المشردون من مخيمات الميل بسبب القصف الحوثي المتكرر عليهم وكذا النازحون في مخيم السويداء البديل الذي يستوعب الآلاف من الأسر النازحة فوق قدرته وطاقته الاستيعابية.. مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية تجري التحقيق في كل الاعتداءات المتكررة على مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، كون استهداف مخيمات وتجمعات النازحين هي جريمة حرب.