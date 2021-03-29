مليشيا الحوثي تحول جامعة ”العلوم والتكنولوجيا“ الى ”ثكنة عسكرية“.. شاهد بالصور

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تواصل مليشيات الحوثي الإيرانية منذ سطوها على جامعة العلوم والتكنولوجيا كبرى الجامعات الأهلية في اليمن مسيرة انتهاكاتها ضد الجامعة والعمل على"تحويلها الى ثكنة عسكرية" ومنبراً للخطب الطائفية واستعراض صور قتلاها.
مصادر طلابية في الجامعة أكدت اليوم الاثنين"لمأرب برس" على ان المليشيات الحوثية الإيرانية احيت يوم امس الاحد فعالية خطابية بمناسبة ما وصفته بـ"اليوم الوطني للصمود"، الأمر الذي أثار استغراب واستياء طلاب ومنتسبي الجامعة لتحويلها من صرح علمي وأكاديمي مستقل إلى مسرح لإقامة الفعاليات الطائفية والعدوانية بالقوة.
وبحسب الصور التي وصلت "مأرب برس"تظهر باحات ومرافق وجدران وأروقة الجامعة ملطخة بعدد من الصور لقادة المليشيات الحوثية وكذلك صورا لقتلاها الى جانب ما وصفته بـ"قوة الردع الصاروخية والسلاح المسير"
وذكرت المصادر بأن جدران القاعات وأروقة الجامعة قد امتلأت بصور قادة إيرانيين وآخرين من قادة المليشيات الشيعية التابعة لإيران أبرزهم "قاسم سليماني" والعراقي "أبو مهدي المهندس" و اللبناني "عماد مغنية".
استهداف المليشيات الحوثية اليوم لجامعة العلوم والتكنولوجيا كبرى الجامعات الأهلية في اليمن وتحويلها الى مركز لأنشطتها العسكرية والتحريضية ليست الأولى حيث سبقها انتهاك ممثل بحق التعليم الجامعي في اليمن مطلع العام الحالي وهو اقدام المليشيات الحوثية بتحويل جامعتي الحديدة وإب إلى معارض لصور قتلاها، واستخدامهما منبراً عدائياً في تجنيد المقاتلين من طلاب الجامعات والزج بهم في محارق الموت بمختلف جبهات القتال.
يذكر بأن المليشيات قد احتلت بالقوة جامعة العلوم والتكنولوجيا منذ 15 شهراً بعد أن كانت تصنف ضمن افضل 100 جامعة عربية ويقصدها الطلبة العرب من أنحاء المنطقة.