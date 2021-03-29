توجيهات ملكية من الملك سلمان ويشكل عاجل للأردن

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وجه الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز سلطات البلاد بإمداد وزارة الصحة الأردنية بالأوكسجين الطبي ومسلتزماته.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، بأن الملك سلمان وجه "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" بالمساهمة بسد النقص الحاد من الأوكسجين الطبي ومستلزماته في وزارة الصحة الأردنية، وذلك بسبب جائحة كورونا.
وأضافت أنه بناء على التوجيه سيقوم المركز بدعم وزارة الصحة الأردنية بالأوكسجين السائل وأسطوانات ومنظمات الأوكسجين، بالإضافة إلى المضخات الوريدية الرقمية والأجهزة والمستلزمات ذات العلاقة.