توجيهات ملكية من الملك سلمان ويشكل عاجل للأردن مارب.. أبناء حصون آل جلال يسيرون قافلة لدعم أبطال الجيش والمقاومة وفاة فنانة خليجية شهيرة بعد إصابتها بفيروس "كورونا اليمن تبدأ مباحثاتها مع اليونيسيف بخصوص ترتيبات وصول لقاحات كورونا ”كورونا“ يفتك بقيادات بارزة في جماعة الحوثي وعدد من وزراء حكومة الانقلاب في صنعاء (تعرف على أسمائهم) عشرات السعوديين يشاركون في حفل عائلي واستعراض بإطلاق الرصاص الحوثيون يرفضون حلول السلام ووقف الحرب ويتمردون على الجهود الدولية والأممية مؤسس "تويتر" يبيع أول تغريدة بـ2.9 مليون دولار شرط حوثي واحد للقبول بالمبادرة السعودية و”هادي“ يرفض أي تعديل عليها خبراء مجلس الأمن يتراجعون عن تقريرهم السابق اتهموا فيه حكومة الشرعية بالفساد وغسل أموال
سير أبناء منطقة حصون آل جلال بمديرية الوادي محافظة مأرب، اليوم، قافلة غذائية متنوعة دعماً لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ودعم صمودهم في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأكد أبناء حصون آل جلال أن هذه القافلة، واجب وطني لتعزيز التلاحم الشعبي، ووقوفهم ومشاركتهم مع أبطال الجيش الوطني والمقاومة في جبهات العزة والكرامة في مواجهة مليشيا الإرهاب الحوثية الإرهابية الإيرانية.
وأشاروا إلى أن هذه القافلة تعبير رمزي عن مدى العرفان والشكر لما يقدمه الأبطال في الجبهات من تضحيات وشجاعة في مواجهة مليشيا الحوثي التي تتكبد أفدح الخسائر وتتلقى الضربات الموجعة على يد المرابطين في مختلف جبهات المحافظة.