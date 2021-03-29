مارب.. أبناء حصون آل جلال يسيرون قافلة لدعم أبطال الجيش والمقاومة

الإثنين 29 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-مارب

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سير أبناء منطقة حصون آل جلال بمديرية الوادي محافظة مأرب، اليوم، قافلة غذائية متنوعة دعماً لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ودعم صمودهم في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد أبناء حصون آل جلال أن هذه القافلة، واجب وطني لتعزيز التلاحم الشعبي، ووقوفهم ومشاركتهم مع أبطال الجيش الوطني والمقاومة في جبهات العزة والكرامة في مواجهة مليشيا الإرهاب الحوثية الإرهابية الإيرانية.

وأشاروا إلى أن هذه القافلة تعبير رمزي عن مدى العرفان والشكر لما يقدمه الأبطال في الجبهات من تضحيات وشجاعة في مواجهة مليشيا الحوثي التي تتكبد أفدح الخسائر وتتلقى الضربات الموجعة على يد المرابطين في مختلف جبهات المحافظة.