الإثنين 29 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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توفيت الفنانة الكويتية عبير الخضر، اليوم الإثنين؛ إثر مضاعفات حادة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقد نقلت عبير مؤخرا للعناية المركزة بمستشفى بدرية الأحمد، قبل أن تتدهور حالتها الصحية اليوم.

وأعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، خبر الوفاة، وقالت عبر حسابها الرسمي بـ“تويتر“: ”‏وفاة الممثلة الكويتية عبير الخضر بعد إصابتها بفيروس كورونا، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، ادعوا لها بالرحمة فالدعاء رزق الميت“.

وأثار خبر وفاة الفنانة الكويتية عبير الخضر، صدمة كبيرة بين متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونعاها نشطاء“تويتر“، قائلين: ”‏اللهم ارحم ‎عبير الخضر واجعل ما أصابها تكفيرا لها ورفعة لها في الدرجات.. الله يرحمها فنانة جميلة واتعذبت كثيرا، وفاة عبير الخضر ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته“.

يذكر أن عبير خضر دخلت عالم التمثيل عام 2006 من خلال دور ”زوجة الأب الشريرة“ في مسلسل ”الإمبراطورة“، للمنتجة والإعلامية فجر السعيد، واستمرت بعد ذلك بتقديم العديد من الأدوار الصغيرة والثانوية.