اليمن تبدأ مباحثاتها مع اليونيسيف بخصوص ترتيبات وصول لقاحات كورونا

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بحث وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع ممثل منظمة اليونيسيف لدى بلادنا فيليب دوميل، الترتيبات الفنية لاستلام الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) المقدرة بنحو 360 ألف جرعة والمقرر وصولها يوم الأربعاء القادم، وتنفيذ حملة التحصين من الفيروس التي ستستهدف بمرحلتها الأولى كوادر قطاع الصحة.
واستعرض اللقاء، خطة التثقيف والإعلام الصحي والتهيئة التوعوية للحملة بالحشد المجتمعي ووسائل الإعلام المختلفة للتعريف باللقاح وأهميته ومأمونيته، كما تطرق اللقاء إلى تعزيز عمل مراكز العزل في عموم المحافظات وضرورة دعمها بالمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة وبالأدوية الخاصة بمرضى أقسام العزل وتبني آلية جديدة في دفع الحوافز للمشتغلين فيها بما لا يؤدي إلى تأخيرها وتضرر الكادر المشغل في هذه المراكز وزيادة الدعم المقدم لها.
وطالب وزير الصحة، بالإسراع في اعتماد الجرعة الثانية من اللقاحات حتى يتسنى للوزارة استهداف أكبر عدد من المواطنين، واطلع الوزير بحيبح من ممثل منظمة اليونيسيف على إجراءات متابعة الدفعة الثانية من اللقاحات وتدخلات المنظمة في الاستجابة لمتطلبات النداء الموجه من وزير الصحة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا في دعم مراكز العزل بعموم البلاد.