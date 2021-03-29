”كورونا“ يفتك بقيادات بارزة في جماعة الحوثي وعدد من وزراء حكومة الانقلاب في صنعاء (تعرف على أسمائهم)

الإثنين 29 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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يفتك فيروس كورونا (كوفيد 19)، بقيادات المليشيا الحوثية ومسؤولي حكومتها الانقلابية الغير معترف بها، في ظل تكتم إعلامي شديد، حيث أصيب عدد من أعضاء الحكومة بالفيروس، أربعة منهم على الأقل في حالة حرجة.

وأعلن امس، اصابة القيادي الحوثي البارز يحيى الشامي بفيروس كورونا، والذي فتك الفيروس بنجله الذي كان يشغل وزير النقل في حكومة المليشيا، ووالدته، والتي توفت بعده بأيام، فيما تم إعادة الشامي الأب إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية خلال اليومين الماضيين.

عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة المليشيا، هو الأخر يرقد في العناية المركزة، وأن حالته الصحية حرجة. كما أصيب القيادي المعين وزيرًا للخارجية هشام شرف، ورئيس مجلس النواب يحيى الراعي، وأن حالتهما الصحية حرجة كذلك، بحسب ”يمن شباب“.

ولم تستبعد مصادر ”يمن شباب“ إصابة المندوب الإيراني لدي المليشيا المدعو "حسن إيرلو" بالفيروس. مشيرة إلى "أنه يخضع لإشراف طبي خاص، وأن حالته الصحية متدهورة، بعد مخالطته لعدد من قيادة مليشيا الحوثي، إثر حضوره لإجتماع عقدته حكومة المليشيا بصنعاء الإسبوع الماضي".

وذكرت أن "عددًا أخرا من القيادات الحوثية أصيبت، وتم نلقهم لمشافي العاصمة صنعاء، بينهم مدراء عموم، ومكاتب تنفيذية في العاصمة صنعاء، وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، وسط تكتم شديد عن أسماء المصابين ومكان تواجدهم".

وقالت المصادر ذاتها، إن "خمسة على الأقل من أكاديميي جامعة صنعاء، توفوا خلال الإسبوعين الماضيين"، وسط تأكيدات أن السبب هو فيروس كورونا. ما أدى إلى إحجام غالبية دكاترة الجامعة عن الحضور؛ خوفا من الفيروس".

ولفتت إلى أن "الأجهزة التنفيذية بصنعاء أصيبت بالشلل شبه الكامل بعد رفض الكثير من الموظفين والمسؤولين الذهاب إلى مقار أعمالهم خوفا من الفيروس، وسط تكتم شديد من قبل المليشيا التي ترفض الإفصاح عن أعداد الوفيات والمصابين بهذا الفيروس خوفا من حدوث انفلات أمني في العاصمة، وعدم قدرتها على توفير المتطلبات الأساسية للمواطنين في حال قيامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية".

وسجلت لجنة الطوارئ اليمنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، اليوم، 82 إصابة جديدة بالفيروس الوبائي (كوفيد-19)، في مستجدات الساعات الأخيرة من اليوم الاثنين 29 مارس/ آذار 2021.

وقالت اللجنة، في نشرتها اليومية، إن الإصابات المؤكدة التي تم تسجيلها في عدد من المناطق المحررة، بلغت 82 إصابة، ابرزها في تعز بـ (35) حالة، فيما البقية توزعت على النحو التالي: (13 المهرة، 7 في كل من عدن ومأرب، 6 في كل من شبوة وحضرموت، 5 في لحج، و3 حالات في الضالع).

كما سجلت 149 حالة اشتباه، توزعت بواقع (58 في تعز، 29 في حضرموت، 24 في لحج، 30 في المهرة، 19 في عدن، 16 في شبوة، 15 في أبين، 6 في البيضاء، 5 في الضالع، وحالتين في مأرب).

وافادت أن عدد حالات الشفاء المسجلة لهذا اليوم بلغت 51، منها 27 حالة في حضرموت، 12 حالة في المهرة، 9 في تعز، و3 في عدن، فيما سجلت 12 حالة وفاة 6 منها في تعز، 4 في المهرة، وحالة واحدة في كل من عدن وحضرموت.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة 4115 منها 863 حالة وفاة، و1657 حالة تعاف.