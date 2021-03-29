مؤسس "تويتر" يبيع أول تغريدة بـ2.9 مليون دولار شرط حوثي واحد للقبول بالمبادرة السعودية و”هادي“ يرفض أي تعديل عليها خبراء مجلس الأمن يتراجعون عن تقريرهم السابق اتهموا فيه حكومة الشرعية بالفساد وغسل أموال بعد قلق عالمي واسع .. انفراج أزمة قناة السويس والسفينة العملاقة تتحرك السعودية تعلن السماح للجماهير بحضور مباراة منتخبها مع فلسطين بشرط واحد خلال تشييع اللواء ”امين الوائلي“.. وزير الدفاع يتعهد بانتزاع صنعاء من أيدي الفرس أول تحرك حكومي لتحرير قطاع الإتصالات والإنترنت من قبضة الحوثيين في تطور خطير: دولة خليجية تصدر قرارا بمنع رئيس وزرائها السابق من السفر وزارة الرياضة السعودية تكشف مصير المشجعين المحصنين في الملاعب أول هجوم مؤتمري من داخل صنعاء يطال طارق صالح : «لو عرف عمك بفعلتك سيقوم من قبره»
باع رئيس "تويتر" وأحد مؤسسيها، جاك دورسي، نسخة موثقة من أول تغريدة نشرها مقابل 2.9 مليون دولار، في تجسيد جديد للشغف المتنامي باقتناء السلع الرقمية لدى هواة الجمع.
وبيعت صورة عن رسالة "أنشأت حسابي على تويتر" لحساب المستثمر سينا إيستافي في ماليزيا، إثر طرحها للبيع منذ الخامس من مارس على منصة "فاليوبلز".
رموز غير قابلة للاستبدال
وقد باتت مثل هذه الصفقات ممكنة مع ظهور نسق رقمي جديد يعرف باسم "أن أف تي" (نان فانجيبل توكنز)، وهو أسلوب تشفير عبر الرموز غير القابلة للاستبدال، يتيح منح شهادة تثبت أصالة أي منتج رقمي، سواء الصور، أو الرسوم التعبيرية، أو الفيديو، أو المقطوعات الموسيقية.
ويقوم شراء تغريدة على الاستحواذ على "شهادة رقمية فريدة عنها تكون موقعة وموثقة من صاحبها". وتبقى التغريدة نفسها ظاهرة للجميع في حال أبقاها جاك دورسي، أو "تويتر" على الشبكة.
ووحده صاحب التغريدة قادر على بيعها وفق نسق "أن أف تي"، بعد التحقق منها، وفق "فاليوبلز" التي أنشئت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من دون أي ارتباط مباشر مع رسملة "تويتر".
توسيع المجموعة
وتحتفظ "فاليوبلز" بخمسة في المئة من قيمة صفقة البيع، في حين يصب باقي المبلغ لحساب البائع، وفق ما أوضح ناطق باسم المنصة لوكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى غرار أطراف كثيرة في سوق "أن أف تي" الناشئة، ينشط سينا إيستافي في مجال قواعد البيانات العاملة بنظام "سلسلة الكتل" (بلوك تشين) والعملات المشفرة منذ سنوات، وهو يشغل حالياً منصب المدير العام لمنصة الـ"بلوك تشين"، وتحمل اسم "بريدج أوراكل"، ومقرها في ماليزيا.
وينوي المستثمر على ما يبدو توسيع مجموعته من السلع الرقمية بعد أن عرض 1.1 مليون دولار لشراء تغريدة رئيس "تيسلا"، إيلون ماسك. ومنذ ذلك، أعلن الأخير التراجع عن بيع التغريدة على الرغم من أنها كانت لا تزال موجودة على منصة "فاليوبلز" الاثنين