بعد قلق عالمي واسع .. انفراج أزمة قناة السويس والسفينة العملاقة تتحرك

الإثنين 29 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اعلنت هيئة قناة السويس،اليوم الاثنين ،نجاح تعويم السفينة الجانحة وعودة الملاحة في القناة.

فيما قال التلفزيون المصري ان السفينة الجانحة بقناة السويس تتحرك باستخدام المحركات صوب منطقة البحيرات المرة.

وفي وقت سابق عصر اليوم قالت وكالة رويترز ، ان السفينة العالقة في قناة السويس عادت إلى وضعها السابق في عرض القناة، بسبب الرياح الشديدة،بعد ساعات من اعلان نجاح تعويمها.

وكانت هيئة قناة السويس اعلنت اليوم الاثنين أن حركة الملاحة قد تعود اليوم إلى طبيعتها، مشيرة إلى أن عبور السفن المنتظرة بسبب جنوح "إيفر غيفن" سيستغرق 3 أيام ونصف تقريبا.

يأتي ذلك بعد إعلان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلاً من 4 أمتار.

ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى 2 متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا، ومن ثم توجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

وقال ربيع في تصريحات أمس إن 369 سفينة بينها 25 ناقلة نفط تنتظر عبور القناة.

وتابع: "نبحث تقديم حوافز للسفن العالقة بينها تخفيضات، ونحرص على تلبية المطالب اللوجستية للسفن العالقة".

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، بعض التفاصيل حول سفينة "إيفير غيفن".

وأكد أن القناة المصرية ستحصل على حقوقها من تداعيات جنوح السفينة.

إلى ذلك، كشف أنه من المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى ٢ متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

استئناف حركة الملاحة

أما عن استئناف حركة الملاحة، فوجه رسالة طمأنة للمجتمع الدولي، مؤكدا أن استئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة سيتم بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل تام قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

كما أشاد برجال هيئة قناة السويس الذين قاموا بهذا العمل، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة ١٠٠ %.

من جهتها، أعلنت الشركة المالكة لحاملة الحاويات الجانحة منذ ستة أيام أن السفينة "استدارت" لكن لم يتم تعويمها بعد، وفق ما أفاد متحدث وكالة فرانس برس الاثنين.

وقال المتحدث باسم شركة "شوي كيسن" إن السفينة "عالقة بزاوية 30 درجة نحو القناة لكن تمت حلحلتها" مشيرا إلى أنها "استدارت" لكنها "ليست عائمة كلياً بعد".

في حين أوضحت شركة "إنش كيب" لخدمات الشحن في تغريدة على تويتر إنه تم إعادة تعويم السفينة، وإنه يجري حاليا تأمينها.

*السيسي يطمئن العالم

ومع قرب انتهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن المصريين نجحوا في إنهاء أزمة السفينة العملاقة التي عرقلت الحركة في أحد أهم الممرات المائية في العالم.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر اليوم الإثنين: "نطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته بعد نجاح تعويم السفينة".

*مازال هناك صعوبة

على الرغم من الانفراجة التي تخللت أزمة السفينة العملاقة الجانحة في قناة السويس منذ 6 أيام، أعلن المدير التنفيذي لمجموعة "رويال بوسكاليس"، الشركة الأم للشركة الهولندية المكلفة المساعدة في تحرير سفينة الحاويات إيفر غيفن، أن "الأصعب ما زال أمامنا" لإتمام العملية.

وقال بيتر بيردوفسكي متحدثا للإذاعة العامة الهولندية "اليوم الإثنين الخبر السار هو أنه تم تحرير مؤخرة السفينة لكن هذا كان برأينا الجزء الأسهل، والتحدي ما زال أمامنا" لتسيير السفينة.

* الفرحة تعم السويس

عمت الفرحة في قناة السويس، خلال اللحظات الأولى لتحرك السفينة الضخمة "ايفر غيفن" وتعالت صيحات التكبير، تعبيرا على السرور لتحرير أحد أهم القنوات المائية حول العالم.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل اليوم الاثنين اللحظات الأولى لتحرك السفينة، التي يبلغ حجمها 3 مرات ملعب كرة قدم.

فيما أوضح رئيس هيئة قناة السويس أن محاولات تعويم السفينة تمت بالعمل من 4 اتجاهات.