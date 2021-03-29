السعودية تعلن السماح للجماهير بحضور مباراة منتخبها مع فلسطين بشرط واحد

الإثنين 29 مارس - آذار 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت وزارة الرياضة السعودية اليوم الاثنين السماح بحضور الجماهير "الذين تلقوا اللقاح" في مباراة المنتخب السعودي مع فلسطين غداً الثلاثاء بنسبة 40% من سعة الملعب.

وأكدت الوزارة أن عودة الجماهير للمباريات ستكون بذات النسبة اعتباراً من تاريخ 5 شوال 1442هـ، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.