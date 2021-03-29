خلال تشييع اللواء ”امين الوائلي“.. وزير الدفاع يتعهد بانتزاع صنعاء من أيدي الفرس

الإثنين 29 مارس - آذار 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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جرت بمدينة مأرب، الإثنين 29 مارس/آذار، مراسيم تشييع جثمان الشهيد البطل اللواء الركن أمين الوائلي قائد المنطقة العسكرية السادسة إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء.



جاء ذلك بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، ونائب رئيس مجلس الشورى عبدالله بلغيث ومحافظي مأرب اللواء سلطان العرادة، والجوف اللواء أمين العكيمي، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية وأقارب الشهيد، وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة.



وقال الفريق المقدشي في مراسيم التشييع إن "الشهيد البطل اللواء الركن أمين الوائلي كان قائداً فذاً ورجلاً مخلصاً في مختلف الظروف والمراحل التي مر بها الشعب اليمني".



وأضاف أن "القائد الوائلي كان من القيادات العسكرية الصادقة وقد عرفناه ورافقناه من الكلية الحربية الى ميادين الشرف والبطولة وهو من القيادات الشامخة الصادقة".



وأكد وزير الدفاع، أن "دماء الشهداء لن تضيع هدرا، ونحن واثقون وموقنون بان أبطال القوات المسلحة والمقاومة الباسلة اكثر تماسكاً وصلابة وانهم سيصنعون الانتصار العظيم".



وأشار الى أن استشهاد اللواء الوائلي وكل من سبقوه يزيدنا عزماً وقوة اصراراً على المضي نحو تحقيق الأهداف التي ضحى الأبطال في سبيلها بدمائهم الزكية.



وتابع: "نعاهد الله والشعب والقيادة بأننا سنسير على درب الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وسنضحي بأرواحنا وأموالنا وكل ما نملك في سبيل الحرية حتى ننتزع صنعاء وكل اليمن من أيدي الفرس ومن أيدي العصابات، وأن نرفع العلم الجمهوري في جبال مران صعدة".



من جهته عزاء محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة الشعب اليمني والقيادة السياسية والعسكرية في استشهاد اللواء الوائلي.



ولفت إلى أن الشهيد البطل كان قائداً فذاً وكان مثالاً للقائد الناجح والشجاع والنزيه المحترف، وكان منذ انتسابه للقوات المسلحة حتى استشهاده مقبلاً غير مدبر وهو يناضل دفاعاً عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية.



والجمعة، قتل اللواء الوائلي أثناء قيادته للمعارك ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة الكسارة غربي محافظة مأرب.