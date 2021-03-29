أول تحرك حكومي لتحرير قطاع الإتصالات والإنترنت من قبضة الحوثيين

الإثنين 29 مارس - آذار 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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تسعى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لتحرير قطاع الاتصالات والانترنت من قبضة الحوثيين، الذين يتحكمون بهذا القطاع حتى اليوم،منذ انقلابهم على الدولة في اكتوبر 2014.

حيث بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج امس عبر تقنية الاتصالات المرئي مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية للاتصالات العربية "عرب سات" المهندس خالد بالخيور استكمال الترتيبات الفنية المتعلقة بتقديم خدمات الانترنت والاتصالات عبر الستالايت.

وطالت الحكومة الشرعية انتقادات واسعة بسبب عدم تحرير قطاع الاتصالات والانترنت من سيطرة الحوثيين لما لهذا القطاع من اهمية كبيرة، حيث يدر على المليشيات اموالا طائلة، فضلا عن انه اداة بيد الحوثيين يستخدمها في التجسس ولتنفيذ اغراض امنية.

العوج أكد على ضرورة وضع جدول زمني للمشروع بما يسهم في تغطية الخدمة لمختلف المحافظات اليمنية.

من جانبه قال بالخيور أن العمل يجري بصورة حثيثة لتقديم الرؤية النهائية للمشروع وتحديد المناطق التي سيتم تغطيتها في المرحلة الاولى بناء على مقترحات فريقي العمل المشترك.

ويتحكم الحوثيون بتليمن ويمن نت المشغل الوحيد للاتصالات والانترنت في اليمن،فيما لم يحقق مشروع عدن نت النجاح المتوقع، بعد تدشينه من العاصمة عدن.

حضر اللقاء،وفق وكالة سبأ، الرئيس التنفيذي للشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) التابعة للشرعية، طارق بكران ومدير عام الإدارة الفنية بالوزارة وائل طرموم ومنسق المشروع المهندسة افراح فتحي وعدد من المسؤولين في الوزارة وشركة عرب سات.