أول هجوم مؤتمري من داخل صنعاء يطال طارق صالح : «لو عرف عمك بفعلتك سيقوم من قبره»

الإثنين 29 مارس - آذار 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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هاجم، صادق أمين أبو راس، رئيس حزب المؤتمر المتحالف مع الحوثيين بصنعاء، طارق صالح نجل شقيق الرئيس للسابق ،بعد اعلان الأخير تأسيس مكتب سياسي لقواته المرابطة بالساحل الغربي لليمن، المدعومة من دولة الإمارات.

وأعلن رئيس حزب المؤتمر الشعبي في صنعاء ، رفض الحزب للمكتب السياسي المعلن حديثا عن قوات المقاومة الوطنية المدعومة اماراتيا.

وقال أبو راس في كلمة القاها خلال اجتماع لما تسمى الامانة واللجنة العامة للمؤتمر اليوم، إن حزبه يعارض هذا المكتب باعتباره "يضر بدستور الجمهورية اليمنية، وبوحدة الشعب اليمني، كما انه يتناقض مع قانون الأحزاب ومع النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام".

وطلب أبو راس إلى اللجنة الحزبية المختصة، بفصل وإحالة "كل من التحق من المؤتمر الشعبي بهذا التشكيل إلى الرقابة، وايقافه عن العمل التنظيمي نهائياً".

وقال انه احيط علما بأن أغلبية المؤتمريين في الخارج رافضين لهذه الخطوة جملة وتفصيلا، "بل حتى أنهم كانوا قد أقنعوهم بتأجيلها، لكن أتاهم الضغط من أسيادهم الذين يعطوهم الفلوس ليلا ونهارا: أعلنوا أو نقطع البزية" حد تعبيره.

وطالب ابو راس، طارق صالح بالاستقالة من المؤتمر الشعبي، قائلا ان عمه (الرئيس الراحل) لوعرف ما فعل هذا الشخص "سيقوم من قبره" باعتباره أحد مؤسسي المؤتمر.

وتابع: نحن ندافع عن الجمهورية أين كنت يوم كانت الجمهورية بحاجة إلى الدفاع عنها. لم تحققوا شيئا. لماذا لم تحافظوا على الجمهورية وأنتم حاكمين، لماذا لم تصونوا الجمهورية وأنتم حاكمين، ولماذا خربتم الجمهورية وأنتم حاكمين".

وكانت القوات التي يقودها طارق صالح أعلنت يوم 25 مارس الجاري، تشكيل مجلس سياسي خاص بقوات الساحل المدعومة إماراتيًا، باسم "المكتب السياسي للمقاومة الوطنية"، وهي خطوة اعتبرها مراقبون انقلابا على الشرعية، وضربة تستهدف حزب المؤتمر وتساهم في تمزيقة اكثر.

اما طارق صالح فاعلن يومها ان المكتب السياسي برئاسته لن يكون بديلا عن احد، وقال ايضا انه ليس ضد الشرعية ويريد ان يكون جزاءا منها.

ويهدف طارق صالح ومن خلفه الامارات ليكون المكتب المشكل حديثا ، طرفا في اي مفاوضات سياسية قادمة، وهو ما اشار اليه طارق، حيث ذكر ان من اهم اسباب اشهار هذا الكيان السياسي، ما حدث في الحديدة وتحديدا ما يتعلق باتفاق ستوكولهم.