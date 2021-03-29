آخر الاخبار

أول تحرك حكومي لتحرير قطاع الإتصالات والإنترنت من قبضة الحوثيين في تطور خطير: دولة خليجية تصدر قرارا بمنع رئيس وزرائها السابق من السفر وزارة الرياضة السعودية تكشف مصير المشجعين المحصنين في الملاعب أول هجوم مؤتمري من داخل صنعاء يطال طارق صالح : «لو عرف عمك بفعلتك سيقوم من قبره» الأمير محمد بن سلمان يضع بين يدي الشيخ تميم بن حمد مبادرتين هامتين تخص المملكة والمنطقة عالمة أمريكية: البشر لن يكونوا قادرين على الإنجاب بمفردهم في عام 2045 .. تعرف على الاسباب نبات يمنع تجلط الدم ويمكن اعتباره مضادا حيويا طبيعيا تقرير حقوقي يرصد بـ الارقام جرائم «الحوثي» ضد المدنيين بـ«مـأرب»خلال 6 سنوات ”بروكينغز“ الأمريكي للسلام: من غير المرجح ان يعود اليمن دولة واحدة أو حتى دولتين حضور رسمي وشعبي في تشييع جثمان فقيد الوطن الشيخ علي بن صالح شطيف

الأمير محمد بن سلمان يضع بين يدي الشيخ تميم بن حمد مبادرتين هامتين تخص المملكة والمنطقة

الإثنين 29 مارس - آذار 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات
عدد القراءات 647

 

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا يوم الأحد مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وتم خلال الاتصال استعراض إعلان ولي العهد عن مبادرة "السعودية الخضراء" ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"،

وما تضمنته من أهمية العمل المشترك في المنطقة لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة منذ عقود. كما تم خلال المكالمة التطريق إلى أهمية وضع خارطة طريق إقليمية طموحة وواضحة المعالم للتصدي لها من كافة النواحي، بما يشمل الطاقة النظيفة والتشجير والمحميات الطبيعية، ويحقق تخفيضا كبيرا في الانبعاثات الكربونية والمحافظة على التنوع الإحيائي وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة.

وقدم أمير دولة قطر تقديره لهذه المبادرة ودعم قطر لكافة الجهود التي تحقق أهدافها. وأعلن ولي العهد السعودي يوم السبت عن مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، مشيرا إلى أن المبادرتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.

إقراء أيضاً
في تطور خطير: دولة خليجية تصدر قرارا بمنع رئيس وزرائها السابق من السفر
توجيه جديد من السيسي بشأن السفينة العملاقة "إيفر جوينت" التي تغلق قناة السويس
مصر تكشف من سيدفع الخسائر المترتبة على السفينة الجانحة في قناة السويس
عمر موسى يطلق تصريحات نارية عن معمر القذافي وإيران وأحلام تركيا
وباء كورونا يفتك في البلاد وقرارات كويتية عاجلة وجديدة من وزارة الصحة
مرافق للقذافي يكشف تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله وقصة وقوعة في الأسر
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس