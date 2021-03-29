الأمير محمد بن سلمان يضع بين يدي الشيخ تميم بن حمد مبادرتين هامتين تخص المملكة والمنطقة

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أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا يوم الأحد مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وتم خلال الاتصال استعراض إعلان ولي العهد عن مبادرة "السعودية الخضراء" ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"،
وما تضمنته من أهمية العمل المشترك في المنطقة لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة منذ عقود. كما تم خلال المكالمة التطريق إلى أهمية وضع خارطة طريق إقليمية طموحة وواضحة المعالم للتصدي لها من كافة النواحي، بما يشمل الطاقة النظيفة والتشجير والمحميات الطبيعية، ويحقق تخفيضا كبيرا في الانبعاثات الكربونية والمحافظة على التنوع الإحيائي وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة.
وقدم أمير دولة قطر تقديره لهذه المبادرة ودعم قطر لكافة الجهود التي تحقق أهدافها. وأعلن ولي العهد السعودي يوم السبت عن مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، مشيرا إلى أن المبادرتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.