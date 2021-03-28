حضور رسمي وشعبي في تشييع جثمان فقيد الوطن الشيخ علي بن صالح شطيف

الأحد 28 مارس - آذار 2021 الساعة 10 مساءً / مارب برس - مارب

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شُيع اليوم الأحد في مأرب جثمان فقيد الوطن البرلماني الشيخ علي بن صالح شُطيف رئيس المكتب التنفيذي للاصلاح بمحافظة الجوف، وقائد مطارح قبائل دهم بالمحافظة.

وفي التشييع الذي تقدمه محافظ محافظة الجوف اللواء امين العكيمي وعدد من القيادات الرسمية والقبلية والحزبية، وكذا اقارب اقارب الفقيد، اجمع المشيعون على أن الوطن خسر احد رجالاتها البارزين، والذي كان له دور كبير في لم الصف وتوحيد القبائل في مواجهة مليشيا الحوثي، وقيادته لمطارح قبائل دهم بالجوف لاسناد الجيش الوطني.

كما اكد المشيعون على ادوار الفقيد في اصلاح ذات البين، وسعيه في حل مختلف القضايا والاشكالات بين مختلف القبائل، فضلاً انه كان رائداً من رواد العمل المجتمعي حيث ساهم في تأسيس ودعم العديد من منظمات المجتمع المدني في محافظة الجوف.

. شقيق الفقيد الدكتور خالد بن صالح شطيف- سفير اليمن لدى سلطنة عمان" اوضح ان الفقيد انتقل من المترس في الجبهة الى سرير المرض منذ اكثر من خمسة اشهر اثر مرض ألم به"، معتبراً فقدانه خسارةً على اسرته خاصة والوطن عامة، لما كان له من ادوار فاعلة في مختلف الجوانب التي تصب في مصلحة الوطن".

واشار الى ان شقيقه الفقيد كان يحمل همّ الجميع وهمّ الوطن منذ بدايات مراحل عمره الشبابية، وبالتالي انخرط في العمل السياسي حتى يستطيع ان يساهم بشكل اكثر في خدمة مجتمعه ووطنه".

من جانبه اكد نجل الفقيد الاكبر الدكتور خالد بن علي شطيف على مواصلة مشوار والده الوطني والسير على دربه في سبيل خدمة الوطن وابناؤه". شاكراً كل من شاركهم في تشييع او العزاء في فقيد الوطن بأكمله"..

وقال الدكتور عبدالحميد عامر الرئيس السابق للمكتب التنفيذي للاصلاح بالجوف أن الفقيد الشيخ علي بن صالح شطيف كان رمزاً من رموز الوطن البارزين، ولم يقتصر عمله على الجانب السياسي كونه رئيس مكتب التنفيذي للإصلاح وحسب، ولكنه امتد ليشمل الجانب القبلي، واصلاح ذات البين بين مختلف القبائل، كما كان له اهتماماً كبيراً واسهاماً في مختلف الجوانب التعليمية والاجتماعية والخيرية"

. الجدير ذكره ان الفقيد الشيخ علي شُطيف كان عضواً برلمانياً خلال الفترة 1997 -2003م.

كما كان عضو مؤتمر الحوار الوطني- فريق بناء الدولة خلال الفترة مارس 2013 – يناير 2014م، وعضو مؤتمر الرياض المنعقد خلال الفترة 17 – 19 مايو 2015م. ومؤخراً وخلال شهر يوليو من العام الماضي تم اختياره رئيس التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الجوف حتى وفاته.

وعمل مؤسس ورئيس مطارح قبائل دهم وابناء محافظة الجوف اغسطس 2020م واستمر في قيادتها حتى اقعده المرض قبل خمسة اشهر.