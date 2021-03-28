الأحد 28 مارس - آذار 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال رئيس هيئة القناة المصرية ، اليوم الأحد ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإجراء استعدادات لتفريغ ناقلة الشحن EverGive التي تغلق قناة السويس.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس للتلفزيون المصري إن المسؤولين يستعدون لـ "السيناريو الثالث" لتفريغ الحاويات من السفينة الضخمة بحيث يمكن إعادة تعويمها ، مما يفتح أحد أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم. والقناة مسدودة منذ يوم الثلاثاء ، مما يترك أكثر من 300 سفينة في انتظار المرور.

وقال ربيع إن تفريغ بعض الحاويات البالغ عددها 18 ألف حاوية من السفينة الشاهقة سيتطلب معدات خاصة ، لذلك أجاز الرئيس الاستحواذ عليها حتى مع استمرار التجريف. حتى الآن ، تمت إزالة 27000 قدم مكعب من الرمال من حول السفينة حتى عمق 18 مترًا.

وقال "أمر معاليه بعدم انتظار فشل السيناريو الأول والثاني لبدء التفكير في تنفيذ السيناريو الثالث" ، في إشارة إلى التفريغ.

كيف علقت سفينة في قناة السويس؟

في وقت سابق ، كانت هناك آمال في إمكانية تحرير السفينة طوال الليل مع ارتفاع المد ، لكن "ظروف المد والجزر لم تساعد في إعادة تعويم إيفر جيفن الليلة" ، هكذا غردت وكالات Leth Agencies في وقت مبكر من صباح الأحد ، مضيفة أن "الجرافات سيواصلون عملهم ، وستساعد القاطرات في المحاولات الجديدة ".

تم تأجيل عملية إعادة العائمة مرة أخرى بعد ظهر يوم الأحد ، حيث قالت وكالات Leth على تويتر إنه تم تأجيل عملية السحب المجدولة إلى الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي لتحقيق أقصى استفادة من "ظروف المد والجزر المواتية".

سفينة الحاويات التي تزن 200 ألف طن ، طالما أن مبنى إمباير ستيت طويل ، تكلف مليارات الدولارات في التجارة العالمية كل يوم. وضح اليوم الخامس من عملية الإنقاذ التحديات الفنية والطقس التي تواجه الفريق الدولي الساعي لطرد نهر إيفر جيفن من الضفة الشرقية للقناة ودرء كارثة اقتصادية عالمية.

كان المسؤولون يأملون في 27 مارس في أن يتم تحرير السفينة الراسية في قناة السويس بسبب ارتفاع المد بسبب وصول زوارق القطر الأثقل.

أعلنت سوريا ، السبت ، أنها بدأت تقنين إمدادات النفط ، لا سيما الديزل والبنزين ، بسبب انسداد القناة.

وقالت شركة الشحن الدنماركية العملاقة ميرسك يوم الأحد إنها تواصل الجهود لتخفيف الوضع ، مضيفة أنها أعادت توجيه 15 سفينة في محاولة للحفاظ على حركة البضائع عبر الممر المائي.

وقال البيان "قمنا حتى الآن بإعادة توجيه 15 سفينة حيث اعتبرنا أن تأخير الإبحار حول رأس الرجاء الصالح في الطرف الجنوبي من إفريقيا يساوي التأخير الحالي للإبحار إلى السويس والاصطفاف". الطريق الأفريقي يضيف أسابيع للرحلة.

وقالت الشركة إنها ستدرس إعادة توجيه المزيد من السفن يوم الاثنين بعد مزيد من التحليل ومحاولات التعويم.

سيتم المساعدة في محاولات سحب السفينة من الرمال والطين من خلال إضافة زورقي سحب أكبر وأثقل - وهما ALP Guard المسجل في هولندا وزورق Carlo Magna المسجل في إيطاليا. ومن المقرر أن يصل كلاهما إلى القناة يوم الأحد ، وفقًا للمدير الفني للسفينة ، برنارد شولت شيب مانجمنت.

وذكرت شبكة سي إن إن يوم الجمعة أنه من المتوقع وصول فريق من خبراء التجريف بالبحرية الأمريكية في وقت مبكر من عطلة نهاية الأسبوع لتقييم الوضع. حتى يوم الأحد ، لم يكن واضحًا ما إذا كان أي من أفراد البحرية قد وصل إلى السويس أو أجرى تقييمًا.