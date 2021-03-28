«مأرب» تُبدد أحلام «الغريق الحوثي» والاخير يلجأ لـ«قشة المشائخ المتحوثين»

الأحد 28 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 1206

اصدرت قيادات مليشيات الحوثي الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية توجيهات جديدة لعدد من المشائخ المتحوثين في مناطق سيطرتها بشأن معركة مأرب.

وذكرت مصادر قبلية مطلعة بأن التوجيهات الحوثية طالبت من ما يسمى برئيس مجلس التلاحم القبلي التابع للجماعة المدعو ضيف الله رسام بضرورة التحرك العاجل واستنفار رجال القبائل في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها للمشاركة عسكرياً في عملياتها الإرهابية العدوانية على مدينة مأرب وسكانها.

واشارت المصادر على ان المليشيات الحوثية تعاني نقصاً حادا في عناصرها البشرية نتيجة تلقيها خسائر فادحة في تشكيلاتها العسكرية خلال المعارك الدائرة في جبهات مأرب ما دفعها لاستنفار رجال القبائل من جديد.

المصادر تحدثت ايضاً بأن قيادات ما يسمى التلاحم القبلي التابعة للمليشيات تعقد اجتماعاتها بكشل يومي بالعاصمة المحتله صنعاء وذلك في اطار مهام تنفيذ التوجيهات الحوثية العليا لاستنفار ابناء القبائل لتعزيز مليشياتها المنكسرة في أطراف مأرب.

واوضحت المصادر لـ«مأرب برس»على ان الدعوات الحوثية لابناء القبائل للمشاركة في تعزيز جبهات مأرب بـ المقاتلين لاقت رفضاً قاطعاً من قبل غالبية زعماء وابناء القبائل الذي تطلق عليهم المليشيات وصف «الزنابيل».

وتحدثت المصادر بأن المليشيات الحوثية أوعزت للمشائخ المتحوثين بأن هناك عملية عسكرية هجومية مرتقبة خلال الايام القليلة القادمة بإتجاه مدينة مأرب.

وذكرت المصادر على ان هناك موجة انقسام جديدة تعصف بقيادة الصف الأول في المليشيات الحوثية نتيجة فشل المليشيات في احداث اي اختراق عسكري بإتجاه مدينة مأرب و تكبدها خسائر فادحة في صفوف عناصرها وعتادها العسكري وهو ما دفع بعض القيادات الحوثية بإلقائها باللوم على قيادات حوثية أخرى كانت هي من اصرت على اطلاق عملية مهاجمة مأرب وتنبأت مسبقاً بحسم وربح المعركة في عملية هجومية خاطفة لا تتجاوز ايامها الاسابيع القليلة.

يشار إلى أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من ابناء القبائل يخوضون منذ أشهر معارك شرسة ضد ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب ومحافظة الجوف تكبدت المليشيات الحوثية الايرانية خلالها خسائر بشرية فادحة في حين لم تحقق المليشيا اي تقدم بإتجاه مدينة مأرب وهو ما دفعها الى اللجوء الى تحشيد المقاتلين من ابناء القبائل من جديد في مناطق سيطرتها الذين بدورهم يرفضون تجنيد ابنائهم في صفوف المليشيا وخصوصاً عقب تصاعد الاهانات الحوثية تجاههم والتي كان آخرها تصفية عدد من المشائخ بطريقة وحشية.