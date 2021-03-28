الرياض تحذر الحوثيين: صبرنا بدأ ينفذ وقد نستخدم العصا الغليظة الديكة" تحقق فوزها الأول بتصفيات مونديال قطر تقرير استخباراتي يكشف عن خطوة أمريكية قادمة ستزعج الحوثيين في حال استمر رفضهم للمبادرة السعودية مصر تكشف من سيدفع الخسائر المترتبة على السفينة الجانحة في قناة السويس هادي يصارح المبعوثين الأممي والأمريكي بموقفه من وقف الحرب وأمر لا يمكن القبول به مهما كلف الثمن شاهد الصور.. الحوثي يقصف مخيمات النازحين ويجبر مئات الأسر على النزوح من جديد بعد اختتام مشاورات مسقط.. حراك دبلوماسي ينتقل الى الرياض والشرعية تواجه المبعوثين بموقف صريح وواضح وتؤكد على خطوة مهمة لانهاء الحرب كسارة مأرب تكسر الحوثيين مجددا.. تفاصيل أعنف هجوم استعدت له المليشيات منذ أيام ومصادر تكشف حقيقة تقدم الحوثيين وماحدث في المشجع ورغوان ومخيمات النازحين تفاصيل ..لماذا أخفق التحالف في إعادة الشرعية إلى اليمن طوال 6 سنوات عمر موسى يطلق تصريحات نارية عن معمر القذافي وإيران وأحلام تركيا
حقق المنتخب الفرنسي فوزه الأول ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر. وحصد منتخب "الديكة" النقاط الثلاث بأرض كازاخستان عقب الفوز عليها 2-0 اليوم الأحد في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لتصفيات أوروبا المؤهلة إلى المونديال.
وجاء هذا الفوز عقب التعثر بالتعادل أمام أوكرانيا في المرحلة الأولى 1-1، بفضل هدف من ديمبيلي بعد مجهود مميز من مارسيال (19) قبل أن يسجل مالي بالخطأ في مرمى فريقه (44).
ولم تقدم فرنسا تلك المباراة المنتظرة أمام كازاخستان التي تخوض مباراتها الأولى في التصفيات، علماً أنّ البديل مبابي أهدر ركلة جزاء قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء. ورفع أبطال العالم رصيدهم إلى أربع نقاط في الصدارة مؤقتاً، قبل مباراة أوكرانيا وفنلندا المقررة الليلة.