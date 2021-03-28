الأحد 28 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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حقق المنتخب الفرنسي فوزه الأول ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر. وحصد منتخب "الديكة" النقاط الثلاث بأرض كازاخستان عقب الفوز عليها 2-0 اليوم الأحد في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لتصفيات أوروبا المؤهلة إلى المونديال.

وجاء هذا الفوز عقب التعثر بالتعادل أمام أوكرانيا في المرحلة الأولى 1-1، بفضل هدف من ديمبيلي بعد مجهود مميز من مارسيال (19) قبل أن يسجل مالي بالخطأ في مرمى فريقه (44).

ولم تقدم فرنسا تلك المباراة المنتظرة أمام كازاخستان التي تخوض مباراتها الأولى في التصفيات، علماً أنّ البديل مبابي أهدر ركلة جزاء قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء. ورفع أبطال العالم رصيدهم إلى أربع نقاط في الصدارة مؤقتاً، قبل مباراة أوكرانيا وفنلندا المقررة الليلة.