شاهد الصور.. الحوثي يلاحق النازحين الى مخيماتهم ويجبر مئات الأسر على النزوح من جديد

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أجبرت مليشيات الحوثي،مئات الأسر النازحة في محافظة مأرب (شمال شرق اليمن) على النزوح من مخيماتها، بعد ان طالها قصف المليشيات.
وفي التفاصيل شن الحوثيون،الاحد، قصفا استهدف مخيمات للنازحين شمال مدينة مأرب بالعيارات الثقيلة وقذائف الهاون .
مصدر في الوحدة التنفيذية للنازحين أكد لمأرب برس ان ثلاثة مخيمات تعرضت لقصف مليشيات الحوثي وهي: مخيم الميل والخير والتواصل.
وسادت حالة من الهلع في المخيمات، ونزحت مئات الأسر من مخيم الميل إلى مخيم السويداء.
وأكد المصدر في حصيلة أولية نزوح 750 أسرة ،كما اشتعلت الحرائق في 15 خيمة ،َاضافة إلى اصابة عدد من النازحين.