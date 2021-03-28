بعد اختتام مشاورات مسقط.. حراك دبلوماسي ينتقل الى الرياض والشرعية تواجه المبعوثين بموقف صريح وواضح وتؤكد على خطوة مهمة لانهاء الحرب

الأحد 28 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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شدد وزير الخارجية، في الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك على أن هجمات ميليشيات الحوثي الأخيرة تؤكد مدى ارتهانها لأجندة إيران المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.

واكد خلال لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن مارت غريفيث، اليوم الأحد حرص الحكومة على تحقيق السلام المستدام المبني على المرجعيات الأساسية، معتبراً أن رد المليشيات على مبادرة السعودية عبر تصعيد الهجمات يؤكد تبعيتها.

إلى ذلك، بحث الطرفان مجمل التطورات على الساحة اليمنية والمبادرة السعودية والجهود الدولية الرامية لايقاف الحرب وتحقيق السلام المستند على مرجعيات المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن الدولي ٢٢١٦.

بدروه، أعرب المبعوث الأممي عن تقديره لموقف الحكومة اليمنية من جهود السلام الرامية للوصول إلى تسوية شاملة لإنهاء الحرب في اليمن، مؤكدا مواصلة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب والتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي يعاني منها اليمنيين.

في سياق متصل، التقى وزير الخارجية اليمني اليوم أيضا المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركنج، وأكد أن الدعم والاستجابة للمبادرة السعودية خطوة مهمة نحو تحقيق السلام، الا أنه اشار لاستمرار التصعيد العسكري من قبل مليشيات الحوثي في عموم الجبهات ولاسيما في مأرب.

في حين ثمن المبعوث الأميركي استعداد الحكومة للالتزام بوقف اطلاق النار، واعطائها الأولوية للوضع الإنساني، مؤكدا سعي بلاده للدفع قدما بعملية السلام في إطار الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، وبالتزامها بأمن واستقرار ووحدة البلاد.

يذكر أن السعودية أعلنت الأسبوع الماضي مبادرة لوقف إطلاق النار في البلاد، افساحا في المجال من أجل استئناف المفاوضات بين اليمنيين، بغية التوصل إلى حل.

وفي وقت سابق أفاد مصدر دبلوماسي أن المبعوثين إلى اليمن الأممي مارتن غريفيث والأمريكي تيم ليندركينغ، وصلا السبت، العاصمة السعودية الرياض لبحث سبل حل الأزمة اليمنية.

ووصل غريفيث وليندركينغ إلى الرياض، امس، إثر اختتام زيارة لسلطنة عمان بدأت الجمعة، التقوا فيها بممثلين عن الحوثيين.

وسيقعد المعبوثان لقاءات مع مسؤولين يمنيين وسعوديين، حول أزمة اليمن.

وتأتي زيارة المبعوثين إلى مسقط والرياض ضمن التحركات الأممية والدولية الرامية إلى وقف الحرب في اليمن، التي دخلت عامها السابع، وسط تصعيد عسكري متواصل.

وكانت مصادر مطلعة اشارت الى ان الحوثييون ابدوا موافقة مبدئية على مبادرة السلام السعودية الخاصة بوقف اطلاق النار في اليمن والتوصل لحل سياسي شامل.