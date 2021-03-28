كسارة مأرب تكسر الحوثيين مجددا.. تفاصيل ساعات دامية شهدت أعنف المعارك ومصادر تكشف حقيقة تقدم الحوثيين وماحدث في المشجع ورغوان ومخيمات النازحين

الأحد 28 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 1624

كشف مصادر عسكرية لمأرب برس تفاصيل الساعات الماضية، من المعارك العنيفة في جبهة الكسارة شمال غرب محافظة مأرب.

وقالت المصادر ،ان المليشيات الحوثية ومنذ 3 أيام تعد لعملية عسكرية واسعة باتجاه جبهة الكسارة،شمال مدينة مأرب .

وشن الحوثيون هجوما بعد منتصف ليلة امس ، وحققوا تقدما بسيطا في الجبهة، بحسب المصادر.

لكن الجيش الوطني سرعان ما كسر هجوم الحوثيين مع ساعات الفجر وشن هجوما معاكسا واستعاد المواقع التي كانت بيد المليشيات الحوثية.

وتكبدت المليشيات خلال الهجوم خسائر كبيرة في الارواح والعتاد.

بالتزامن مع الهجوم على الكسارة شن الحوثيون قصفا استهدف مخيمات للنازحين شمال مدينة مأرب بالعيارات الثقيلة وقذائف الهاون .

مصدر في الوحدة التنفيذية للنازحين أكد لمأرب برس ان ثلاثة مخيمات تعرضت لقصف مليشيات الحوثي وهي: مخيم الميل والخير والتواصل.

وسادت حالة من الهلع في المخيمات، ونزحت مئات الأسر من مخيم الميل إلى مخيم السويداء.

وأكد المصدر في حصيلة أولية نزوح 750 أسرة ،كما اشتعلت الحرائق في 15 خيمة ،َاضافة إلى اصابة عدد من النازحين.

وبالعودة للمعارك تدخل طيران التحالف واستهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين في جبهات مأرب.

وفي مديرية رغوان قالت مصادرنا ان الحوثيين شنوا هجوما على مواقع الجيش وتم كسر الهجوم وغنم الجيش عدد من المعدلات والأسلحة .

وفي جبهة المشجع كسر الجيش ايضا هجوما اخر للحوثيين.

وتدفع مليشيات الحوثيين باعداد كبيرة من المغرر بهم الى محارق الموت في جبهات مأرب منذ فترة طويلة، فيما لم تنجح في تحقيق اختراق حقيقي لصفوف ومواقع قوات الجيش التي تخوض معركة وطنية باسناد من رجال القبائل وطيران التحالف.