مصطفى الآغا يكشف أسرار أغنية لنانسي عجرم تفوقت فيها على شيرين وأنغام

الأحد 28 مارس - آذار 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشف الإعلامي السوري الشهير، مصطفى الآغا، أسرار كلمات لم تقل في أغنية نانسي عجرم الجديدة التي حملت عنوان "أمي" بعد انتشارها بشكل واسع جدا وحصولها على نسبة مشاهدات عالية في وقت قياسي.

وشاركت المغنية اللبنانية، نانسي عجرم، مقطع فيديو على "إنستغرام" مع عبارة وجهت من خلالها شكرا للإعلامي السوري مصطفى الآغا.

حيث كشف أغا في الفيديو عن طلب وجهته له نانسي عجرم لينشد كلمات الأغنية التي لم تقال في الكليب الذي أطلقته قبل أيام بعيد الأم.

ويظهر الأغا في الفيديو وهو ينشد كلمات الأغنية مع نانسي عجرم، ويقول الآغا: "أمي دخيل عطر أنفاسك... صغيرة الهدايا كتير عقياسك.. مافي سما بتساع قلب الأم ولا في وصف بيطال إحساسك".

وبحسب موقع "لبنان 24" نجحت عجرم برغم بساطة الأغنية من حيث التصوير والكلمات في التفوق على النجمتين المصريتين أنغام وشيرين عيد الوهاب في ما أطلقت عليه "سياق أغنيات عيد الأم".

وبحسب الموقع وصل عدد متابعي نانسي عجرم على "إنستغرام" غلى 30 مليون متابع، لتكون أول نجمة عربية تصل إلى هذا الرقم.

وحقق كلبها الجديد "أمي" مشاهدات عالية جدا وأصبح، بحسب المصدر، تريند في الوطن العربي، ووصل إلى أكثر من مليون مشاهدة في يومه الأول على "يوتيوب