عمر موسى يطلق تصريحات نارية عن معمر القذافي وإيران وأحلام تركيا مصطفى الآغا يكشف أسرار أغنية لنانسي عجرم تفوقت فيها على شيرين وأنغام تعرف على ساعة جديدة من آبل...تغنيك عن زيارة الطبيب بأختبار مدته 6 دقائق وباء كورونا يفتك في البلاد وقرارات كويتية عاجلة وجديدة من وزارة الصحة مرافق للقذافي يكشف تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله وقصة وقوعة في الأسر تفاصيل إيران والصين توقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لمدة 25 عام التحالف يعلن عن تدمير مسيراتين وزورقين مفخخة للمليشيات الحوثية قبل الهجوم مصرع قائد رفيع ومن الطراز الأول للمليشيات الحوثية والمطلوب رقم 11في قائمة التحالف في صنعاء صربيا تفرض التعادل على البرتغال في تصفيات مونديال قطر الإعلان عن مبادرة سعودية جديدة سترسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض
كشفت تقارير، أمس السبت 27 مارس/آذار، عن ميزة جديدة في ساعة "آبل" الذكية، وهي قدرتها على قياس هشاشة مرضى القلب والأوعية الدموية بدقة.
وبحسب موقع "ماك رومرز" و"ماي هيلثي آبل"، قال باحثون من جامعة ستانفورد أن ساعة "آبل" يمكنها معرفة ذلك من مسافة يقطعها المرضى داخل منازلهم سيرا على الأقدام لمدة 6 دقائق فقط، ليؤكدوا أنها أشبه "بكشف داخل العيادة".
كما لفتوا إلى أن نظام تشغيل "ووتش إو إس 7" يحتوي على اختبار المشي لمدة 6 دقائق وبيانات التنقل الأخرى، ويمكن لأصحاب الساعات مراجعة أدائهم عبر تطبيق "هيلث" الموجود على هواتف "آيفون".
وتشير نتائج الدراسة الحديثة إلى أن ساعة "آبل" وغيرها من الساعات الذكية، ويمكن أن توفر على المرضى عناء زيارة الطبيب، لقياس قدراتهم الوظيفية، ويمكنهم ببساطة الاطمئنان على صحتهم بالتجول في منازلهم، والدخول إلى تطبيق "هيلث" إذا كانت هناك علامات على وجود مشكلة صحية لديهم