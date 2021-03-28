وباء كورونا يفتك في البلاد وقرارات كويتية عاجلة وجديدة من وزارة الصحة

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حذرت وزارة الصحة الكويتية السكان من منحنى وباء كورونا عبر البلاد.
وقالت الوزارة حسب صحيفة القبس الكويتية، إن البلاد دخلت موجتين ثانية وثالثة من الفيروس، وهو ما أدى إلى تزايد معدلات الإصابة إلى معدل خطير. وشددت الوزارة على ضرورة اتباع التدابير الاحترازية، لمنع نقل العدوى.
وتعتبر الوزارة أن الأرقام المسجلة حتى مع تطبيق الحظر الجزئي "مقلقة إلى حد كبير"، حيث يقبع 67 مريضا داخل العناية المركزة، فيما ارتفعت حالات الوفيات خلال الفترة من 7 مارس/آذار حتى أمس السبت.
وتقول الصحة الكويتية إن معدل الشفاء من الفيروس وصل إلى 93% أول من أمس، بعدما كان قرابة 97% بداية العام، وذلك نتيجة ارتفاع الإصابات.
و أعلنت الكويت أمس تسجيل 9 حالات وفاة و1198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة.
نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزارة الصحة الكويتية أن مجموع حالات الوفاة بالفيروس أصبح 1279 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 227178 حالة، و ارتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 211360 حالة بعد تسجيل 1336 حالة شفاء جديدة.