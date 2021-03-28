تفاصيل إيران والصين توقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لمدة 25 عام

الأحد 28 مارس - آذار 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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وقّعت إيران والصين السبت في طهران اتفاقية تعاون استراتيجي مدتها 25 عاماً كانت قيد المناقشة منذ سنوات، كما أفاد وكالة الصحافة الفرنسية.

ووقع «اتفاقية التعاون الاستراتيجي لمدة 25 عاما» كما سماها التلفزيون الرسمي والتي لم تنشر تفاصيلها بعد، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي الذي يزور طهران.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في تصريح للتلفزيون الرسمي في وقت سابق أن الاتفاقية تتضمن «خارطة طريق متكاملة وذات إبعاد اقتصادية وسياسية».

وأوضح أن الاتفاقية تركز على «الأبعاد الاقتصادية التي تعد المحور الأساس لها ومشاركة إيران في مشروع (الحزام والطريق)»، الخطة الصينية الضخمة لإقامة مشاريع بنى تحتية تعزز علاقات بكين التجارية مع آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وأشار إلى أن مشروع الاتفاقية يعود إلى زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى طهران في يناير (كانون الثاني) 2016، حين قرر مع الرئيس الإيراني حسن روحاني تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتعهد البلدان في ذلك الحين في بيان مشترك بـ«إجراء مفاوضات لإيجاد اتفاق تعاون موسع لمدة 25 سنة» ينص على «تعاون واستثمارات متبادلة في مختلف المجالات، ولا سيما النقل والموانئ والطاقة والصناعة والخدمات».

وسيتم توقيع الاتفاقية ظهرا في وزارة الخارجية الإيرانية بين وانغ ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف