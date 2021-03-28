التحالف يعلن عن تدمير مسيراتين وزورقين مفخخة للمليشيات الحوثية قبل الهجوم

الأحد 28 مارس - آذار 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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‏ أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم (الأحد)، تدمير زورقين مفخخين يتبعان لميليشيات الحوثي، وذلك قبل تنفيذ ‏عملية هجوم وشيك من الحديدة.

‏ وأكد التحالف، أن الميليشيا تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة، وتهديد طرق ‏الملاحة البحرية والتجارة العالمية‎.‎‏

كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقتا تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، ‏مشيراً إلى استمرار محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والاعيان المدنية.

‏ وأكد التحالف اتخاذه الاجراءات العملياتية اللازمة بما يتوافق مع القانون الدولي الانساني