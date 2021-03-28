مصرع قائد رفيع ومن الطراز الأول للمليشيات الحوثية والمطلوب رقم 11في قائمة التحالف في صنعاء

الأحد 28 مارس - آذار 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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توفي قائد عسكري رفيع في جماعة الحوثي اليوم الأحد، في العاصمة صنعاء وسط البلاد، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأبلغ مصدر في صنعاء وكالة "سبوتنيك" بأن مستشار المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "الحوثية "، اللواء الركن يحيى محمد الشامي، توفي في أحد مشافي العاصمة الذي نقل إليه الأسبوع قبل الماضي، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وأشار المصدر إلى أن وفاة اللواء الشامي تأتي بعد 4 أيام من رحيل زوجته بسبب تعرضها للعدوى بالفيروس، ومرور أسبوع على وفاة ابنهما وزير النقل في حكومة الإنقاذ المشكلة من "الحوثيين اللواء الركن زكريا الشامي، الأحد الماضي، عقب أسابيع من إصابته بالوباء.

ويعد اللواء يحيى الشامي، هو المطلوب رقم (11) في القائمة التي أعلنها التحالف العربي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017م، والتي تضم 40 قياديا في جماعة "الحوثي"، ورصد مبلغ 20 مليون دولار أمريكي، مكافأة لمن يقدم معلومات تقود إليه.

وشغل يحيى الشامي إبان عهد الرئيس اليمني الراحل على عبدالله صالح، مناصب حكومية رفيعة بينها محافظ لمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن) ثم محافظا لمحافظة البيضاء (وسط البلاد)، فمحافظا لمحافظة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن