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انتكاسة للعشرات من الحوثيين غرب تعز

السبت 27 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب
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قتل وأصيب العشرات من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، برصاص الجيش الوطني غرب تعز.

وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز، إن الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية صد هجوما عنيفا لمليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة مقبنة".

مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن مقتل 12 مسلحا حوثيا وجرح أكثر من عشرين آخرين، غربي المحافظة .

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