من الأكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية الرجال أم النساء..

السبت 27 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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هل تساءلت من قبل من يكون أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية الرجال أم النساء؟!

وجدت الدراسات أن النساء المدخنات، أو اللاتي يعانين من ارتفاع ضغط الدم، يرتفع لديهم خطر الإصابة بالنوبة القلبية بشكل كبير مقارنة بالرجال.

في المقابل، يعد الرجال أكثر عرضة للإصابة بالنوبة القلبية بحوالي ثلاث مرات من النساء في الوضع الطبيعي.

وفي التفاصيل: قام الباحثون باستهداف ما يقارب الـ 500,000 شخصًا. تراوحت أعمارهم بين 40-69 سنة، وبعد سبع سنوات من الدراسة. وجد الباحثون أن 5,081 شخصًا أصيبوا بالنوبة القلبية، وأن واحد من كل ثلاث مصابين كانوا من النساء.

ولاحظ الباحثون أن النساء المدخنات معرضات للإصابة بالنوبة القلبية ثلاث مرات أكثر من النساء غير المدخنات. في حين أن إصابتهن بضغط الدم المرتفع، يرفع من خطر الإصابة بالنوبة القلبية بحوالي 83%.

وأشار الباحثون أن الإصابة بالسكري سواء من النوع الأول أو الثاني، يرفع من خطر إصابة النساء بالنوبة القلبية أيضًا.