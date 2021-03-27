مأرب تحتضن ندوة عن المشاركة السياسية للمرأة اليمنية ودورها في صناعة السلام انتكاسة للعشرات من الحوثيين غرب تعز دولة عربية تمنع استيراد الهواتف المحمولة من الأكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية الرجال أم النساء.. فنانة خليجية: أنا من أنظف الفنانات المجلس الانتقالي ينجح في ارباك حكومة معين عبد الملك ومغادرة جماعية لأعضائها باتجاه الرياض الإدارة الامريكية تطمئن الرياض وتتهم الحوثيين ماذا قال نائب رئيس الجمهورية في نعيه للواء الركن أمين الوائلي تغير مخيف في أوقات فصول السنة تكشفها دراسة حديثة وعن كارثة قريبة علماء الطقس في السعودية يحذرون من حدث غير متوقع في كل مدن المملكة
خرجت الفنانة البحرينية حنان رضا عن صمتها لترد على حملة الهجوم التي تعرضت لها مؤخرا بعد ظهورها في مقطع راقص عبر فيديو نشرته على حسابها بإنستغرام. وقالت حنان في الفيديو: “خير إش صار؟ نعم؟ أول مرة تشوفون حنان؟ ما دشت المسرح؟ ما دشت ترقص؟ ما سوت في كليباتها رقصات؟ ولا صار فجأة؟”.
وأضاف حنان على الفيديو: “عادي تحبون بويات عادي تحبون مفاصيخ وتحبون راعين المشاكل.. الي في حالها نزلت شي عفوي ولافي بالها تفكير قذر نفس تفكير بعضكم قبيتوا؟”. وتابعت “أنا من انضف فنانات الوسط الفني وأشرف الكل ومبطي الي يفكر يغلط ويتطاول”. وختمت كلامها بالقول “بمسح الفيديو مو عشان أخش ويهي عشان ماسمح حق الأشخاص المريضة تتشرف و تعلق و تدنس حسابي بأفكارها وتعليقاتها المسمومة”.