فنانة خليجية: أنا من أنظف الفنانات

السبت 27 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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خرجت الفنانة البحرينية حنان رضا عن صمتها لترد على حملة الهجوم التي تعرضت لها مؤخرا بعد ظهورها في مقطع راقص عبر فيديو نشرته على حسابها بإنستغرام. وقالت حنان في الفيديو: “خير إش صار؟ نعم؟ أول مرة تشوفون حنان؟ ما دشت المسرح؟ ما دشت ترقص؟ ما سوت في كليباتها رقصات؟ ولا صار فجأة؟”.

وأضاف حنان على الفيديو: “عادي تحبون بويات عادي تحبون مفاصيخ وتحبون راعين المشاكل.. الي في حالها نزلت شي عفوي ولافي بالها تفكير قذر نفس تفكير بعضكم قبيتوا؟”. وتابعت “أنا من انضف فنانات الوسط الفني وأشرف الكل ومبطي الي يفكر يغلط ويتطاول”. وختمت كلامها بالقول “بمسح الفيديو مو عشان أخش ويهي عشان ماسمح حق الأشخاص المريضة تتشرف و تعلق و تدنس حسابي بأفكارها وتعليقاتها المسمومة”.