المجلس الانتقالي ينجح في ارباك حكومة معين عبد الملك ومغادرة جماعية لأعضائها باتجاه الرياض

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بشكل مفاجئ غادر اليوم السبت عدد من أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة العاصمة المؤقتة عدن باتجاه الرياض، باستثناء وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ,عبر طائرة الخطوط الجوية اليمنية المتجهة إلى جدة، ومنها إلى العاصمة السعودية الرياض.
وكشفت مصادر خاصة أن حالات الفوضى المتعمدة التي يقودها المجلس الانتقالي الذي يسعى لعرقلة جهود حكومة الكفاءات وتعمد افشالها , بهدف ارباك عملها, وافشال المساعي الحكومية التي صعدت من عمليات التحرير لكل من محافظة مأرب ومحافظة تعز.
وأشارت المصادر إلى أن جميع وزراء حكومة ”الكفاءات“، المتبقين في مقر الحكومة في منطقة ”معاشيق“، غادروا اليوم، باستثناء وزير الداخلية، اللواء إبراهيم علي حيدان، الذي بقي في عدن، وقد يغادر في وقت لاحق.
وكان رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، قد غادر البلاد الأحد الماضي، برفقة وزير المالية سالم بن بريك، ”لاطلاع الرئيس، عبدربه منصور هادي، على عدد من التطورات والمستجدات، وللقاء عدد من المسؤولين السعوديين، لبحث إمكانية الدعم الاقتصادي للحكومة للإيفاء بالتزاماتها الحتمية والضرورية خاصة في الخدمات الأساسية للمواطنين ووقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية“، طبقا لوكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“.