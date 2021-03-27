مأرب تحتضن ندوة عن المشاركة السياسية للمرأة اليمنية ودورها في صناعة السلام انتكاسة للعشرات من الحوثيين غرب تعز دولة عربية تمنع استيراد الهواتف المحمولة من الأكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية الرجال أم النساء.. فنانة خليجية: أنا من أنظف الفنانات المجلس الانتقالي ينجح في ارباك حكومة معين عبد الملك ومغادرة جماعية لأعضائها باتجاه الرياض الإدارة الامريكية تطمئن الرياض وتتهم الحوثيين ماذا قال نائب رئيس الجمهورية في نعيه للواء الركن أمين الوائلي تغير مخيف في أوقات فصول السنة تكشفها دراسة حديثة وعن كارثة قريبة علماء الطقس في السعودية يحذرون من حدث غير متوقع في كل مدن المملكة
دانت الخارجية الأمريكية هجوم الحوثيين الأخير الذي استهدف منشأة نفطية جنوب السعودية .
واتهم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية /نيد برايس/ الحوثيين بإطالة أمد معاناة الشعب اليمني وتهديد جهود السلام.
وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت اعتراض طائرات مسيرة وصواريخَ بالستية أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة. ووصف المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي هجوم الحوثيين على محطة للمنتجات البترولية في جازان، بأنه استهداف لأمن صادرات الطاقة وحرية الملاحة البحرية، يأتي ذلك بعد إعلان المتحدث باسم المليشيات الحوثية /يحيى سريع/ استهداف قواته مواقع سعوديةٍ بثماني عشرة طائرة مسيرة، وثمانيةِ صواريخ باليستية.