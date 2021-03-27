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الإدارة الامريكية تطمئن الرياض وتتهم الحوثيين

السبت 27 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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دانت الخارجية الأمريكية هجوم الحوثيين الأخير الذي استهدف منشأة نفطية جنوب السعودية .

واتهم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية /نيد برايس/ الحوثيين بإطالة أمد معاناة الشعب اليمني وتهديد جهود السلام.

 وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت اعتراض طائرات مسيرة وصواريخَ بالستية أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة. ووصف المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي هجوم الحوثيين على محطة للمنتجات البترولية في جازان، بأنه استهداف لأمن صادرات الطاقة وحرية الملاحة البحرية، يأتي ذلك بعد إعلان المتحدث باسم المليشيات الحوثية /يحيى سريع/ استهداف قواته مواقع سعوديةٍ بثماني عشرة طائرة مسيرة، وثمانيةِ صواريخ باليستية.

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