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علماء الطقس في السعودية يحذرون من حدث غير متوقع في كل مدن المملكة

السبت 27 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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حذر عبد العزيز الحصيني باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية في السعودية من حدوث انخفاض حاد في درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف مناطق المملكة.

وأشار الحصيني في تغريدة بحسابه على تويتر إلى هبوب كتلة باردة على عدد من مناطق المملكة مساء اليوم تتسبب بانخفاض 6 إلى 9 درجات مئوية، مع رياح وغبار.

وأشار إلى أن تأثيرات الكتلة الباردة تمتد إلى مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم والمدينة، وتصل إلى مناطق الشرقية والرياض من شمالها ثم وسطها وجنوبها بما فيها العاصمة الرياض من مساء اليوم السبت.

وقال محذرا: "من أراد الخروج ليلة السبت والأحد في عموم المدن ومناطق المملكة ينبغي له ارتداء معطف شتوي لأن الأجواء يتوقع أن تكون باردة وخاصة ليلة الأحد مع الابتعاد عن المناطق الرملية، بحكم أنه لا تزال فرصة لنشاط الرياح السطحية".

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد كان قد حذر من عاصفة رميلة هذا الأسبوع وانخفاض الحرارة على معظم مناطق المملكة لأقل من 10 درجات مئوية.

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