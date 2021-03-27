شاهد حريق هائل يلتهم رويال هاوس العالمي أكبر فنادق محافظة صعدة لمالكه محمد عبدالسلام .. فيديو

السبت 27 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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اندلع حريق ضخم عصر اليوم السبت في أحد أكبر الفنادق بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر مطلعة قولها إن حريقا اندلع في فندق "رويال هاوس العالمي" بمدينة صعدة ما أدى إلى احتراق الخيام التي كانت موجودة على سطح الفندق وأضرار أخرى.

يشار إلى أن الفندق تعود ملكيته للناطق الرسمي باسم المليشيات الحوثية محمد عبدالسلام فليته