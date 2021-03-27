وزيرة الصحة المصرية تفجر مفاجأة حول حادثة تصادم القطارين

السبت 27 مارس - آذار 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، عن مفاجأة تتعلق بعدد الوفيات في حادث تصادم قطاري سوهاج أمس الجمعة.

وأعلنت الوزيرة خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم السبت تراجع عدد الوفيات في الحادث، حيث تبين أن 20 شخصاً كانوا في غيبوبة تامة نتيجة إصابات في الرأس ونزيف فتم الإبلاغ عنهم على أنهم "جثامين"، ليتين لاحقاً أنهم لا يزالون على قيد الحياة.

وأوضحت زايد أن الحصيلة النهائية للحادث هي 185 إصابة و19 قتيلاً، بالإضافة لـ"3 أكياس تضم أشلاء متفرقة" موجودة في 3 مستشفيات.

وذكرت الوزيرة أنه جرى إبلاغ هيئة الإسعاف بوقوع الحادث في تمام الساعة 12:04 ظهر أمس، وخلال 5 دقائق وصلت أول سيارة إسعاف للموقع. تم لاحقاً إرسال 105 سيارات إسعاف، منها 46 سيارة من سوهاج والباقي من المحافظات المجاورة، لنقل الضحايا والمصابين للمستشفيات في وقت قياسي.

ووجهت الوزيرة الشكر للأهالي الذين شاركوا في نقل المصابين والمتوفين أو التبرع بالدم.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات طهطا وسوهاج التعليمي والمراغة وسوهاج العام.

وذكرت أن الإصابات تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدةً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات.

قد تم رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع المستشفيات بمحافظات سوهاج وأسيوط والأقصر وقنا.

وكانت الصحة المصرية اعلنت امس ان الحادث أسفر عن 32 قتيلاً وعشرات الجرحى .