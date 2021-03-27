المليشيات الحوثية تغلق الجامعات والمكاتب الحكومية وتجبر الموظفين على حضور فعالياتها

السبت 27 مارس - آذار 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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أغلقت مليشيات الحوثي بمحافظة إب، اليوم السبت، عدد من الجامعات الخاصة والمكاتب الحكومية ، واجبرت الموظفين على حضور فعالية نظمتها وسط المدينة.

وقالت مصادر محلية،لمأرب برس، ان المليشيات أجبرت الموظفين على المشاركة في مسيرة صباح اليوم، بمناسبة ما تسميه الجماعة، بيوم الصمود، وهو اليوم الذي تدخل فيه التحالف العربي بقيادة السعودية ،في اليمن قبل ست سنوات.

وتجبر مليشيات الحوثيين، المواطنين والموظفين وطلاب المدارس والجامعات على حضور فعالياتها، بالقوة، في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها.