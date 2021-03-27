وزيرة الصحة المصرية تفجر مفاجأة حول حادثة تصادم القطارين المليشيات الحوثية تغلق الجامعات والمكاتب الحكومية وتجبر الموظفين على حضور فعالياتها مشاورات بعيدا عن الشرعية.. مصادر تكشف حقيقة موافقة الحوثي على مبادرة السعودية ونقطة الخلاف بين الطرفين حتى الآن كان فارساً مقداماً ومناضلاً فذاً.. وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان تنعي للشعب القائد اللواء الوائلي وتعدد مناقبه ما لا تعرفه عن اللواء الركن أمين الوائلي الذي استشهد وهو في مقدمة الصفوف يقاتل مليشيات الحوثي الايرانية استشهاد قائد المنطقة العسكرية السادسة في جبهات مأرب بعد ساعات من كارثة تصادم القطارين ..ثاني أكبر كارثة بعدها في مصر و5وفيات و22 جريح بالقاهرة وزير الإعلام يطلق تصريحات مهمة وقوية ويكشف حقيقة ارتهان المليشيات الحوثية للخارج قالت هنا بيخلص دوري...منى السابر تفجر مفاجأة وتوجه رساله إلى ابنتها حلا الترك قرارات أمريكية مفاجئة تتعلق بفتح قنوات اتصال دبلوماسية مع فلسطين
أغلقت مليشيات الحوثي بمحافظة إب، اليوم السبت، عدد من الجامعات الخاصة والمكاتب الحكومية ، واجبرت الموظفين على حضور فعالية نظمتها وسط المدينة.
وقالت مصادر محلية،لمأرب برس، ان المليشيات أجبرت الموظفين على المشاركة في مسيرة صباح اليوم، بمناسبة ما تسميه الجماعة، بيوم الصمود، وهو اليوم الذي تدخل فيه التحالف العربي بقيادة السعودية ،في اليمن قبل ست سنوات.
وتجبر مليشيات الحوثيين، المواطنين والموظفين وطلاب المدارس والجامعات على حضور فعالياتها، بالقوة، في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها.