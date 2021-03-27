ما لا تعرفه عن اللواء الركن أمين الوائلي الذي استشهد وهو في مقدمة الصفوف يقاتل مليشيات الحوثي الايرانية

السبت 27 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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أعلن اليوم السبت، عن استشهاد اللواء الركن أمين الوائلي قائد المنطقة العسكرية السادسة ،خلال مشاركته في المعارك ضد مليشيات الحوثي غرب محافظة مأرب.

وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس، ان اللواء الوائلي، استشهد وهو يقود المعارك في جبهة الكسارة غرب مأرب وهي جبهة تشهد معارك ضارية.

خاض اللواء الوائلي العديد من المعارك في عدة جبهات بمحافظات الجوف ومأرب وصنعاء وشارك في حروب صعدة، وتقلد العديد من المناصب، لكن ما لا يعرفه الكثيرون عن القائد البارز في الجيش الوطني، هو ان اللواء الوائلي كان يقاتل الحوثيين، رغم اصابته بالسرطان، غير انه أصر على التغلب على المرض ،وتحمل ألمه، ووقف في وجه مليشيات ايران الحوثية ، حتى استشهد.

وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان في الجيش الوطني ،قالت في بيان نعي (اطلع عليه مأرب برس) : "كان الشهيد البطل نموذجاً في تنفيذ المهام والتزام الاوامر والتوجيهات، وعاد مؤخراً لقيادة العمليات القتالية في محافظة الجوف بعد اعادة تكليفه بقيادة المنطقة السادسة، ولم تمنعه معاناته من المرض من العودة إلى ميدان الرباط، ولم تنل من عزيمته ومعنوياته الاصابات الكثيرة التي تعرض لها في معارك التحرير، ووقف شامخاً حتى نال شرف الشهادة التي سبقه إليها نجله البطل ابراهيم،وخلّد الشهيد سيرة نضالية عريضة وأسفاراً مشرقة من البطولة والكفاح التي كانت وستظل قصة إلهام وطني يفخر بها الأحرار ويقتدي بها رفاقه الأشاوس وستبقى محفورة في وجدان اليمنيين ومحفوظة في ذاكرة الأجيال المتعاقبة".

وسبق أن أصيب الوائلي أكثر من مرة، ونجا من موت محقق عدة مرات إحداها في قصف صاروخي على مبنى حكومي بمدينة الحزم عاصمة الجوف في ابريل عام 2017م.

وقاد الوائلي، المنطقة العسكرية السادسة، مرتين، حيث تعين في المرة الأولى قائداً لها عام 2015م، إلى عام 2018م، قبل أن يتم تعيينه مجددا لقيادتها في نوفمبر 2020م.

من هو اللواء الركن أمين الوائلي ؟

- من مواليد وصاب العالي - ذمار 1962م.

- متزوج وأب لأحد عشر ولدا.

المؤهلات الدراسية:

- بكالوريوس علوم عسكرية، تخصص: سلاح المدفعية.. من الكلية الحربية عام 1984م.

- ماجستير علوم عسكرية (العراق) عام 1999م.

- الأكاديمية العسكرية العليا - كلية الحرب العليا ( الدورة الرابعة حرب عليا) صنعاء.

- ليسانس شريعة وقانون.. جامعة صنعاء.

الدورات التي شارك فيها:

- دورة المظلات.

- دورة الصاعقة.

- آمري جحافل معركة في العراق الشقيق 1989م.

- دورة قيادة ألوية 1995م.

الوظائف العسكرية والمهام التي شغلها:

- شغل منصب قائد فصيلة دروع وحتى قائد كتيبة دروع.

- ثم تولى قيادة كتيبة مدفعية.

- أركان حرب اللواء السابع حرس جمهوري.

- أركان حرب اللواء 14 حرس جمهوري.

- نائب القائد لشؤون التدريب في مدرسة الحرس الجمهوري.

- نائب القائد للشؤون الإدارية في مدرسة الحرس.

- ركن ثاني لعمليات محور الحديدة.

- أثناء حروب صعده الستة شغل منصب قائد المعسكر الصيفي بصعده.

- ثم قائدا للواء 122 مشاه بصعده.

- من أوائل الضباط الذين انضموا لثورة الشباب السلمية في فبراير 2011م بعد مجزرة الكرامة.

- شغل منصب ركن تدريب الفرقة الأولى مدرع سابقا.

- رئيس عمليات المنطقة الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع

- مساعد مدير دائرة العمليات الحربية بوزارة الدفاع.

بعد تولي الرئيس عبده ربه هادي رئاسة الدولة شغل منصب:

- أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة0

- آخر مناصبه: قائد المنطقة العسكرية السادسة.

الميداليات والأنواط:

- وسام الشجاعة.

- وسام الواجب