استشهاد قائد المنطقة العسكرية السادسة في جبهات مأرب

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قالت مصادر عسكرية وميدانية إن قائد المنطقة العسكرية السادسة، اللواء الركن أمين الوائلي،استشهد اليوم خلال معارك مع مليشيا الحوثي في محافظة مأرب.
وأضافت المصادر أن اللواء الوائلي كان يقود المعارك في جبهة 'الكسارة'، التي انتقل إليها من جبهة شرق الجوف نتيجة هجمات مليشيا الحوثي على محافظة مأرب، مشيراً إلى أنه رابط هناك مع الأفراد في متارس جبهة 'الكسارة'، حتى سقوطه خلال المعارك العنيفة مع المليشيات الإنقلابية.
وأظهر مقطع فيديو الوائلي قبل استشهاده بساعات وهو يتقدم أفراده في الخطوط الأمامية للمعارك في الجبهة.
والجدير بالذكر انه لم يصدر اي بيان رسمي للجيش الوطني حول تأكيد استشهاده إلى الان