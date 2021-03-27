بعد ساعات من كارثة تصادم القطارين ..ثاني أكبر كارثة بعدها في مصر و5وفيات و22 جريح بالقاهرة

السبت 27 مارس - آذار 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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شهدت الساعات الأولى من صباح السبت كارثة جديدة في مصر، تمثلت في انهيار عقار بمنطقة جسر السويس بالقاهرة، ما أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين، فيما تواصل قوات الحماية المدنية عمليات رفع الأنقاض بالعقار المنهار.

انهيار العقار الحادث يأتي بعد ساعات قليلة من حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، ما تسبب في وفاة 32 شخصا وإصابة أكثر من 160 آخرين. سقوط عمارة مكونة من ١٣ طابق بقباء تقسيم عمر بن الخطاب من جسر السويس شارع المصانع امام سور المعهد

​ونقلت سيارات الإسعاف المصابين في حادث انهيار عقار بمنطقة جسر السويس حى السلام أول، لمستشفى السلام وعين شمس العام، حيث تم الدفع بـ 40 سيارة إسعاف لموقع الحادث.

من موقع انهيار تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا فى الساعة ٣ فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم و أرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1). ووصل لمكان عقار جسر السويس المنهار فريق من النيابة العامة ورجال الأدلة الجنائية بمديرية أمن القاهرة.

وتم استطلاع الأمر وسماع شهود الإثبات في محيط الواقعة بشكل مبدئي قبل فتح تحقيقات رسمية واستدعاء الشهود والمتهمين في الواقعة إلى سراي النيابة، فيما تواصل قوات الحماية المدنية عمليات رفع الأنقاض بالعقار ج المنهار.

وكان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد قرر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وكان مدير أمن القاهرة وعدد من قيادات المديرية والقيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة وصلوا إلى مكان انهيار عقار جسر السويس المنهار فور وقوع الحادث.

والتف الأهالي حولهم في مشهد مهيب حزنا على ما حدث مطالبين الجميع بالتدخل لصرف التعويضات وإنقاذ الأسر المتضررة من الحادث