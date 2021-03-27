قالت هنا بيخلص دوري...منى السابر تفجر مفاجأة وتوجه رساله إلى ابنتها حلا الترك

السبت 27 مارس - آذار 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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وجهت الفنانة الكويتية، منى السابر، رسالة جديدة إلى ابنتها البحرينية، حلا الترك، معلنة عن مفاجأة تريد أن تفعلها مستقبلا.

وردت السابر، على أحد المتابعين لها، على "سناب شات"، والذي نصحها بمحاولة أخذ ابنتها حلا في صفها، لترد عليه السابر، موجهة رسالة إلى ابنتها أنها متى احتاجتها حلا فهي موجودة

، وقالت: "اللي يبيني أنا موجودة لحين الله يأخذ أمانته وهنا بيخلص دوري". كما كشفت منى السابر عن نيتها إعادة تجربة الزواج وبدء حياة جديدة ولكن هذا الأمر يتوقف على إيجادها للشخص المناسب الذي تنجذب له، وقالت: "إن شاء الله ألاقي الشخص المناسب لي ويكون في انجذاب".

يذكر أنه وبالتزامن مع احتفالات عيد الأم أصدرت المحكمة البحرينية حكمها بحبس منى السابر والدة الفنانة البحرينية، حلا الترك، سنة مع النفاذ بسبب أخذها مبلغا ماليا قدره 200 ألف دينار بحريني من ابنتها، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها.

وانهارت منى السابر في تصريحات تلفزيونية، مشيرة إلى أنها "لم تكن تتوقع أن يحدث هذا لها مع قُرب ذكرى عيد الأم بعد أيام".

وقالت إن "الحكم الصادر بحقها كان بمثابة طعنة في صدرها من أقرب الناس لها"، وأنها بقيت على أمل بأن "تتنازل ابنتها عن القضية المرفوعة ضدها لكن خاب توقعها بابنتها"، بل أشارت إلى أن ابنتها "ما زالت ترفض وتنكر معرفتها بالأمر وتشهد ضدها".

من جانبه، تحدث المحامي والمستشار القانوني، محمد جاسم الذوادي، المسؤول عن القضية، التي رفعتها حلا الترك، في أحد البرامج التلفزيونية، وكشف عن معلومات جديدة قد تقلب الرأي العام العربي لصالح الفنانة البحرينية الشابة.

وقال: "الجميع يعلم أن سن الرشد القانوني هو شرط أساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم"، مؤكدا أن سن حلا الترك لا يسمح لها حاليا بممارسة حق التقاضي، لأنها فنانة شابة صغيرة لم تبلغ سن 21 وبالتالي ليس لها حق برفع الدعاوي القضائية