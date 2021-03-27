بعد تجربتها الصاروخية الجديدة....دول غربية تطالب بإجراء مشاورات عاجلة ومغلقة في مجلس الأمن

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طلب عدد من الدول الغربية إجراء مشاورات مغلقة بشأن كوريا الشمالية وذلك على خلفية ما أطلقته في بحر اليابان يوم الخميس، وجاء ذلك بحسب مصدر في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لوكالة نوفوستي. الأمم المتحدة - سبوتنيك.
وقال المصدر للوكالة إن "عددا من الدول الغربية طلبت إجراء مشاورات مغلقة بشأن كوريا الشمالية يوم الثلاثاء، وذلك على خلفية تجربتها الصاروخية الأخيرة".
يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت يوم الخميس "مقذوفا تكتيكيا موجّها" جديدا.
وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أنّه تم بنجاح الخميس إطلاق صاروخين مجهزين بمحرك يعمل بالوقود الصلب، مشيرة إلى أن التجربة جرت بإشراف المسؤول الرفيع ري بيونغ تشول.
وقال المسؤول إن التجربة كانت ناجحة و"ذات أهمية كبرى على صعيد تعزيز القدرات العسكرية للبلاد" ومن أجل "ردع أي نوع من التهديدات العسكرية القائمة في شبه الجزيرة الكورية"، وفق ما نقلت عنه الوكالة