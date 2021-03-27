10علامات تحذيرية وخطيرة تدل على نقص نسبة السكر في الدم

السبت 27 مارس - آذار 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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يتسبب انخفاض مستويات السكر في الدم إلى حدوث مضاعفات قصيرة المدى، مثل الارتباك والدوخة، بالإضافة إلى مشكلات أكثر خطورة، بما في ذلك النوبات والغيبوبة، ونادرًا ما يؤدي إلى الوفاة، وفقًا لجمعية السكري الأمريكية.

تقول الدكتورة إرين بالينسكي-واد، بجمعية رعاية مرضى السكري وأخصائيي التعليم: "يحدث نقص السكر في الدم عندما تنخفض كمية الجلوكوز في الدم إلى مستوى منخفض جدا للحفاظ على الأداء الطبيعي"،

مضيفة:"مع معظم الناس، يتم تحديد مستوى السكر في الدم عند أو أقل من 70 ملليغرام لكل ديسيلتر (ملجم/ ديسيلتر)".

وللوقاية من نقص السكر في الدم وآثاره الجانبية الخطيرة المحتملة، توصي عيادة "مايو كلينك" الطبية بمراقبة مستويات السكر في الدم وعلاج هذا الانخفاض بمجرد حدوثه.

كما يجب مراقبة العلامات المنبهة لانخفاض السكر في الدم للتأكد من أن مستويات السكر في الحدود الطبيعية، نستعرض في التقرير 10 علامات تحذيرية لانخفاض مستويات السكر، بحسب موقع Everyday Health الطبي.