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الجيش الوطني يعلن عن انتصارات مهمة في الجوف بتجاه صعدة وضبط خلية تجسسية خطيرة في مأرب

السبت 27 مارس - آذار 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار
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حررت قوات الجيش الوطني ، مواقع جديدة في مديرية برط شمال محافظة الجوف، الحدودية مع محافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيات الحوثية شمالي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني، إن وحدات من قوات الجيش شنّت هجوماً معاكساً ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الظهرة ببرط العنان، تمكنت خلاله من تحرير عدّة مواقع في سلسلة جبال المطابق الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة.

وأضاف أن المعارك التي استمرت لأكثر من 6 ساعات، أسفرت- أيضاً- عن خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وفي سياق ذي صلة ضبطت قوات الأمن اليمنية في محافظة مأرب، الجمعة، خلية إرهابية على ارتباط بميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وبحوزتها أدوات تستخدم في نشاط الميليشيا الإرهابي في المحافظة.

وأكد العميد سليم السياغي، قائد قوات الأمن الخاصة في مأرب، أن "قوات أمنية تمكنت من ضبط عناصر الخلية الحوثية الإجرامية بناءً على بلاغ عملياتي من الأجهزة المختصة".

وقال السياغي إنه "بعد عملية التحري والتدقيق والمتابعة، داهمت قوات الأمن وكر الخلية في أحد المربعات المحيطة بمدينة مأرب، وتم ضبط أسلحة نوعية ومتوسطة وخفيفة وخرائط وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبوات ناسفة كانت بحوزتها".

وأوضح المسؤول الأمني أن "الأجهزة الأمنية منذ فترة ظلت تترقب وتتابع نشاط الخلية إلى أن تم مداهمة وكرها اليوم قبل تنفيذ مخططها الإرهابي ضد المدنيين"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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