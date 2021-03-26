التحقيقات تكشف مفاجأة بشأن سرقة قطعة من كسوة الكعبة

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أكدت مصادر سعودية، بأن قطعة القماش التي ضبطتها الأجهزة الأمنية بالعاصمة المقدسة مع مُقیمین آسیويین داخل مكتب البريد الفرعي بحي الششة في مكة المكرمة، لا تعود لثوب الكعبة .
ووفقاً لـ”المدينة” السعودية، قالت المصادر إنه تبيّن من خلال التحقيق بالواقعة أن قطعة القماش المضبوطة مُقلدة مثل القطع التي تعرضها المحلات التجارية، وليست من ثوب الكعبة، لافتة إلى أن القائم ببيع تلك القطعة من القماش استغل جهل مَن اشتراها منه، مدعياً أنها تخص ثوب الكعبة.
وأشارت إلى أن الإجراءات المُتبعة بعد تغيير ثوب الكعبة في كل مرة تجعل من المُستحيل الوصول إليه