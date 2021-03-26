قوات ”الشرعية“ في الجوف تشن هجوماً مضاد بحدود صعدة وتحرر مواقع بجبال ”المطابق“

الجمعة 26 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الجمعة 26 مارس/آذار، مواقع جديدة في مديرية برط شمال محافظة الجوف، الحدودية مع محافظة صعدة.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن وحدات من قوات الجيش الوطني شنّت هجوماً معاكساً ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة "الظهرة" ببرط العنان، تمكنت خلاله من تحرير عدّة مواقع في سلسلة جبال "المطابق" الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة.

وأوضح أن المعارك التي استمرت لأكثر من 6 ساعات، أسفرت- أيضاً- عن خسائر بشرية ومادية في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.