قوات ”الشرعية“ في الجوف تشن هجوماً مضاد بحدود صعدة وتحرر مواقع بجبال ”المطابق“ شبكة جذور تكشف عن موعد ملتقى الشعراء الأول لمسابقة شعراء الجيش الوطني ما حجم الخسائر على بوابة قناة السويس كل دقيقة؟ أرقام مخيفة احذر ولا تتناول الطعام وأنت جالس على المكتب تسع ضوابط صارمة لأداء فريضة الحج تكشف عنها السعودية الكشف عن عدد أيام رمضان القادم ومتى سيبدأ خوفا من مصير فرنسا .. إغلاق مدرسة في إنجلترا عرضت رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد وزارة الدفاع السعودية ترد على المليشيات الحوثية بمقاطع فيديو تكشف مصير مسيراتهم وصواريخهم البالستية التي تهاجم المملكة (فيديو) ”غريفيث“ يلتقي وفد الحوثي بـ”مسقط“.. حراك دبلوماسي أممي وأميركي لوقف الحرب في اليمن كفاين يطالب بسرعة اطلاق سراح المعتقلين ويؤكد أن إجراءات القمع لن تزيد السقطريين إلا قوة واصطفاف
حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الجمعة 26 مارس/آذار، مواقع جديدة في مديرية برط شمال محافظة الجوف، الحدودية مع محافظة صعدة.
وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن وحدات من قوات الجيش الوطني شنّت هجوماً معاكساً ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة "الظهرة" ببرط العنان، تمكنت خلاله من تحرير عدّة مواقع في سلسلة جبال "المطابق" الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة.
وأوضح أن المعارك التي استمرت لأكثر من 6 ساعات، أسفرت- أيضاً- عن خسائر بشرية ومادية في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.