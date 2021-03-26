شبكة جذور تكشف عن موعد ملتقى الشعراء الأول لمسابقة شعراء الجيش الوطني

الجمعة 26 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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أعلنت شبكة جذور للفكر والثقافة عن موعد ملتقى الشعراء الأول والمرحلة النهائية لمسابقة شعراء الجيش الوطني.

وقالت الشبكة في بيان لها وصل مأرب برس مسخة منه أنه " وبعد مراحل من المسابقة التي تنافس فيها ٩٦ شاعرا من كل الوحدات والمناطق العسكرية والوحدات الأمنية بالمرحلة الأولى، و٦٢ شاعرا في المرحلة الثانية، وتأهل للمرحلة الثالثة والنهائية ٣٢ شاعرا سيحضرون الملتقى الأول للشعراء ويتنافسون على المراكز الثلاثة الأولى سيكون موعد الملتقى والمسابقة الشعرية صباح يوم الثلاثاء الموافق2021/3/30م حتى الخميس الموافق 2021/4/1م.

ويضم الملتقى اثنين وثلاثين شاعراً من منتسبي الجيش والأمن هم المتأهلين للمرحلة النهائية من المسابقة.

وبحسب التصريح الصحفي لجذور سيخوض الشعراء المتنافسون المسابقة عبر الإلقاء الحي أمام الجمهور في القاعة وعبر حسابات جذور الرسمية في يوتيوب وفيسبوك بإشراف وإدارة لجنة تحكيم مكونة من خمسة من الكوادر الأدبية والنقدية المتميزة على مستوى اليمن.

وسيتم نهاية المسابقة إعلان أصحاب المراكز الثلاثة الأولى وعشرة متسابقين آخرين كما نشر في إعلان المسابقة.

كما شكرت شبكة جذور جميع الشعراء الذين شاركوا في المرحلة الأولى والثانية وتثمن جهودهم النضالية التي يقدمونها بقصائدهم نصرة للجيش الوطني والجمهورية في مواجهة مشروع إيران وأدواتها الأمامية، وتدعوهم إلى مواصلة جهودهم النضالية، كما تعدهم بنشر قصائدهم على موقع (جذور نت) ومنصات التواصل الاجتماعي لجذور.