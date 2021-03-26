تسع ضوابط صارمة لأداء فريضة الحج تكشف عنها السعودية

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أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، أنها تلقت تقريرا حول ضوابط الحج هذا العام من المملكة العربية السعودية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "هذه الضوابط منها ضرورة حصول حجاج الداخل والخارج على جرعات اللقاح المعتمدة بالمملكة ضد كورونا قبل مطلع شهر ذي الحجة".
وألزمت الضوابط "الحجاج القادمين من خارج المملكة بأخذ لقاح كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، وتكون الجرعة الثانية قبل دخول المملكة بنحو أسبوع، وحصول جميع المكلفين والعاملين في الحج على جرعتي اللقاح المعتمد في المملكة ضد كورونا، قبل بدء التكليف بما لا يقل عن أسبوع".
كما ألزمت الضوابط "ارتداء الكمامة لجميع الحجاج العاملين في جميع الأوقات، وإظهار نتيجة فحص مخبري معتمد سلبية لفيروس كورونا، قبل 72 ساعة من الوصول للمملكة، والحجر لمدة 72 ساعة بعد الوصول إلي المملكة، وتتخلل هذه الفترة إعادة الفحص المخبري المعتمد بعد 48 ساعة عن طريق جهة متعاقدة مع مقدم الخدمة الميدانية للحجاج".
وتضمنت الضوابط "وصول نسبة التطعيم إلى 60% لسكان مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من الفئات المستهدفة بالتطعيم، قبل مطلع ذي الحجة، واستثناء الفئات الأكثر عرضة من الترشح للحج، واقتصار الفئات العمرية بين 18 إلي 60 عاما، والتنسيق لخروج الحاج من مقر السكن خارج البرنامج الأساسي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة".
وأكدت الضوابط "ضرورة التباعد داخل السكن عند المبيت بمسافة متر ونصف المتر بين الحجاج، وجدولة حركة تدفق حشود الحجاج إلى مجموعات ولا تتجاوز كل مجموعة 100 حاج".