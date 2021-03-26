آخر الاخبار

قوات ”الشرعية“ في الجوف تشن هجوماً مضاد بحدود صعدة وتحرر مواقع بجبال ”المطابق“ شبكة جذور تكشف عن موعد ملتقى الشعراء الأول لمسابقة شعراء الجيش الوطني ما حجم الخسائر على بوابة قناة السويس كل دقيقة؟ أرقام مخيفة احذر ولا تتناول الطعام وأنت جالس على المكتب تسع ضوابط صارمة لأداء فريضة الحج تكشف عنها السعودية الكشف عن عدد أيام رمضان القادم ومتى سيبدأ خوفا من مصير فرنسا .. إغلاق مدرسة في إنجلترا عرضت رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد وزارة الدفاع السعودية ترد على المليشيات الحوثية بمقاطع فيديو تكشف مصير مسيراتهم وصواريخهم البالستية التي تهاجم المملكة (فيديو) ”غريفيث“ يلتقي وفد الحوثي بـ”مسقط“.. حراك دبلوماسي أممي وأميركي لوقف الحرب في اليمن كفاين يطالب بسرعة اطلاق سراح المعتقلين ويؤكد أن إجراءات القمع لن تزيد السقطريين إلا قوة واصطفاف

الكشف عن عدد أيام رمضان القادم ومتى سيبدأ

الجمعة 26 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 965

 

 أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أن مطلع شهر رمضان فلكياً سيكون يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل. على أن يكون آخر أيام الشهر يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021.

وأكد القاضي، أن شهر رمضان 30 يوماً هذا العام، مضيفاً أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون موافقاً 13 مايو فلكياً. وفقاً لما جاء في موقع البيان.

وأشار رئيس البحوث الفلكية، إلى أن رؤية هلال شهر رمضان ستكون يوم 28 من شهر شعبان. مستبعداً أن يحدث اختلاف في المواعيد المعلنة.​

إقراء أيضاً
الأمن يفشل تهريب 7 قطع من كسوة الكعبة المشرفة ويوقع بالعصابة
لن تصدق.. شيئان يجعلانك أكثر عرضة من غيرك للإصابة بكورونا
كيف تعالج تشقق كعب القدم بطريقة سريعة وعاجلة
آمال ماهر تكشف عن تعرضها لهجوم كبير وبطرق غير شرعية
مفاجئات مؤلمة وتحول خطير ..راغب علامة يثير الجدل على تويتر
تعرف على ترتيب الدول من الأكثر الى الأقل سعادة في العالم
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس