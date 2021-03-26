الكشف عن عدد أيام رمضان القادم ومتى سيبدأ

الجمعة 26 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أن مطلع شهر رمضان فلكياً سيكون يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل. على أن يكون آخر أيام الشهر يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021.

وأكد القاضي، أن شهر رمضان 30 يوماً هذا العام، مضيفاً أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون موافقاً 13 مايو فلكياً. وفقاً لما جاء في موقع البيان.

وأشار رئيس البحوث الفلكية، إلى أن رؤية هلال شهر رمضان ستكون يوم 28 من شهر شعبان. مستبعداً أن يحدث اختلاف في المواعيد المعلنة.​