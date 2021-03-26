وزارة الدفاع السعودية ترد على المليشيات الحوثية بمقاطع فيديو تكشف مصير مسيراتهم وصواريخهم البالستية التي تهاجم المملكة (فيديو)

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نشرت وزارة الدفاع السعودية لقطات تظهر سرب طائرات مسيرة اقتحمت سماء المملكة لمهاجمة أهداف داخلها، عقب إعلان المليشيات الحوثية تنفيذ عملية هجومية ضد منشآت عسكرية بـ18 طائرة.
وظهر في الفيديو كيف دمرت الدفاعات الجوية السعودية جميع الأجسام المعادية التي حاولت استهداف المملكة، وتناثر حطامها على الأرض بعد تدميرها.
وكانت المليشيات الحوثية، أعلنت اليوم الجمعة، تنفيذ عملية هجومية ضد منشآت عسكرية وحيوية سعودية بينها مقرات لشركة "أرامكو" النفطية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.